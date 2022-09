Opulentní terénní Mercedes zazářil v Praze. Project Maybach má donutit lidi přemýšlet

Mercedes-Benz často vyrábí koncepty, které mohou napovědět něco o budoucím směřování značky. Jedním z posledních konceptů ze Stuttgartu je Project Maybach, šestimetrové terénní kupé, které vzniklo ve spolupráci s módním návrhářem Virgilem Ablohem. "Chtěli jsme udělat něco nečekaného, auto, nad kterým budou lidé přemýšlet," říká o konceptu šéf exteriérového designu Mercedesu Robert Lešnik.

Asi neexistuje lepší místo na představení auta vytvořeného ve spolupráci se známým módním návrhářem, než je pražský Fashion Week, tedy týden módy, kterého je Mercedes-Benz dlouholetým partnerem. Ani mezi extravagantními kusy oblečení navíc šestimetrové kupé s dlouhou kapotou, vysokou světlou výškou a terénními pneumatikami jen tak nepřehlédnete. Také se u něj chtěl kdekdo vyfotit, oči ochranky tak musely být neustále ve střehu, aby unikátní auto nikdo nepoškodil.

Project Maybach vznikl ve spolupráci designového týmu Mercedesu, vedeného Gordenem Wagenerem, a týmu módního návrháře Virgila Abloha. Ten pracoval pro značku Louis Vuitton, kde navrhoval pánskou kolekci, loni na konci listopadu však ve 41 letech zemřel na rakovinu. Nešlo o první spolupráci automobilky a ikony módního průmyslu, už v roce 2020 spolu navrhly takzvaný Project Geländewagen, tedy off-road třídy G, ovšem bez typické vyšší světlé výšky a spíše ve stylu sportovních či závodních aut. Už tento koncept vyvolal řadu otázek a debat, zkrátka se o něm mluvilo.

"Když někdo přemýšlí o třídě G, vidí off-road, ale to auto jím není. Lidé o něm začali přemýšlet: je to reálné auto nebo model? Proč vlastně vzniklo?" říká pro Aktuálně.cz hlavní exteriérový designér Mercedesu Robert Lešnik. "A to je základní myšlenka za celou spoluprací s Virgilem Ablohem. Přimět lidi přemýšlet. Co by mohlo být? Proč to udělali?" dodává už i ve vztahu k dvoumístnému Projectu Maybach.

Je to auto plné kontrastů stejně jako je plný kontrastů svět automobilového a módního průmyslu. Důležité bylo podle Lešnika především najít kompromis mezi tím, jak si auto tým kolem Virgila Abloha představoval a co bylo vůbec možné vyrobit, aby to auto skutečně bylo. "Podle mnohých nemůže spojení módního a automobilového světa fungovat. Nakonec tím ale můžeme získat všichni, inspirovat se navzájem," říká automobilový designér.

Robert Lešnik pak vypichuje dvoubarevné lakování karoserie prototypu, které je velmi populární i u sériových Mercedes-Maybach třídy S a GLS. "Je to určitá nová interpretace tohoto dvoubarevného schématu," popisuje. Boky šestimetrového konceptu jsou lakované béžovým odstínem Colorado - jedná se o univerzální barvu, nikoliv metalízu, jak bývá u nových aut běžné. "Bylo to přání přímo Virgila Abloha. Použít něco, co vlastně není automobilová barva," říká Lešnik.

Prostřední část vozu je pak lesklá černá. "Boky auta jsou hodně geometrické a jakoby drží jeho střed. Je to jako šperk, kámen na prstenu, který drží jeho obruba. Svým způsobem to je ochranitelské. Představte si, že jedete mimo silnice a prostředek auta je chráněn jeho boky, které jsou více robustní," popisuje Robert Lešnik.

Střední část konceptu ale není jen o lesklé černé barvě, ale také o dlouhé kapotě. Kdo by čekal benzinový dvanáctiválec jako u vrcholných specifikací třídy S, bude zklamán. Project Maybach jezdí na elektřinu. Přesto má dlouhou kapotu, v níž se ukrývají solární panely. Podle Lešnika to ukazuje, že také u elektromobilů může mít dlouhá kapota své opodstatnění a že solární panely nemusí být jen na střeše.

Připouští rovněž, že například u SUV EQS, které se brzy dostane do prodeje a kde je kapota dostatečně dlouhá, by podobné řešení dávalo smysl také proto, že ji řidič neotevře. Není pod ní žádný zavazadlový prostor, takzvaný frunk, takže by se solární panely nemohly neustálým otevíráním a zavíráním zničit.

U sériových Mercedesů, potažmo Maybachů, by se ale mohl nakonec objevit zcela jiný detail konceptu. "Vzpomínáte si na starší Maybachy (modely 57 a 62 - pozn. red.), které měly v čočkách světel logo automobilky? Ten detail se mi opravdu hodně líbil. Není viditelný na 200 metrů, ale objevíte ho až časem při bližším zkoumání," říká Lešnik. Světla jsou obecně podle něj část, kde leží hodně potenciálu. Zmiňoval například světelnou lištu, poprvé představenou u elektrického SUV EQC před čtyřmi lety, která v USA funguje i jako denní svícení. Nikde jinde to podle zákonů možné není, v Americe ale ano. Designér také připustil, že by podsvícená mohla být třeba i maska s diamantovým vzorem.

Kooperace s Virgilem Ablohem se pak také dočkala svého sériového vyústění. Mercedes vyrobí 150 kusů Maybachu třídy S ve stejné béžovo-černé barevné kombinaci. Stejný lak jako karoserie Projectu Maybach mají dokonce 20palcová kovaná hliníková kola produkční třídy S. "Ta jsou velmi luxusní a drahá. A my jsme je nalakovali touto barvou, takže vypadají svým způsobem docela levně," popisuje Lešnik.

"Mohla by být ocelová, dokonce by to mohl být jen plastový kryt. Rozhodně to nepřipomíná hliník, ale stejně jsme je vyrobili. Protože je to něco nečekaného," dodává exteriérový návrhář trojcípé hvězdy. Všechny vyrobené kusy třídy S v kooperaci s Virgilem Ablohem budou mít pod kapotou přeplňovaný šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 450 kW.

Kromě Projectu Maybach představil Mercedes-Benz na Fashion Weeku v předpremiéře také novou generaci SUV GLC, které patří prodejně mezi nejdůležitější modely značky. V českém konfigurátoru jsou dostupné zatím tři mildhybridní verze: benzinové modely GLC 200 s výkonem 150 kW a GLC 300 s výkonem 190 kW a naftové provedení GLC 220 d s výkonem 145 kW. Všechny motory mají navíc 17kW elektromotor, automatickou převodovku a pohon všech kol. Nejlevnější GLC 200 4Matic startuje na 1 353 990 korunách. V budoucnu by dostupných variant mělo být více, a to včetně plug-in hybridu, který slibuje dojezd přes 100 km je na elektrickou energii.