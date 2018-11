Dá se bez střechy jezdit celý rok? Přesně to slibuje naftový Mercedes-Benz E cabrio

Jsou auta, která boří mýty. A patří k nim i testovaný Mercedes-Benz třídy E kabriolet. Otevřený vůz, ve kterém se dá pohodlně cestovat ve čtyřech po celý rok, navíc s nízkou spotřebou, pohání ho totiž naftový motor.

S plátěnou střechou by se od něj mělo čekat, že bude brázdit městské bulváry od března do října a zimu přečká v teple garáže. Jenže podle zkušeností automobilky Mercedes-Benz je dost lidí, kteří by chtěli se svým otevřeným autem jezdit po celý rok.

A tak se otevřená třída E nabízí s dieselem pod kapotou, přísným automobilovým fajnšmekrům navzdory. Podle nich totiž nafta do kabria nepatří… A přesto jde o velmi prodávanou verzi, navíc s pohonem všech kol 4Matic.

Dieselový čtyřválec verze E220d funguje bezproblémově. Je poměrně kultivovaný a dieselovým klapotem vůbec neruší. V nabídce jsou i silnější naftové modely 300d a 400d, avšak i základní varianta funguje obstojně. Asfalt netrhá, ale výkony 143 kW stačí na maximální rychlost 234 km/h a zrychlení 7,9 sekund.

Všechny motory v otevřeném "éčku" se pojí výhradně s devítistupňovým automatem. Občas to působí, že stupňů je na nejslabší diesel až moc, ale řadí hladce a přesně. Charakter jízdních vlastností je prakticky stejný jako u kupé, v zatáčkách je ale cítit větší měkkost. Na pohodlné cestování a kochání se krajinou je ideální.

Poprvé je možné volit otevřené "éčko" s pohonem všech kol, i když ne ve všech verzích. Pro základní diesel ale k dispozici je. Příplatek vyjde zhruba na 70 tisíc korun, kdo to s celoroční jízdou myslí vážně, možná by o 4Maticu měl uvažovat. I když vzhledem k tomu, jaké jsou v Česku v posledních letech zimy, to není nezbytnost.

Pokud někdo touží po kabrioletu proto, aby si užíval i charakteristického zvukového projevu benzinových motorů a jízdních vlastností zadokolek, tak tato verze není pro něj. Jenže trh ukazuje, že se najde i dost zákazníků, kteří chtějí něco úplně jiného. Komfortní a pohodlné univerzální auto s bonusem v podobě stahovací střechy, ve kterém si posádka může užívat sluneční paprsky a vítr ve vlasech.

Střecha je navíc špičkově utlumená a dokáže zabránit prostupování hluku zvenčí i nad hranici dálničních rychlostí. Na palubě je klid, jako byste seděli v kupé. Ovládání střechy je funkční do rychlosti 50 km/h, a co potěší asi nejvíc, s nataženou střechou se do kufru vejde slušných 385 litrů zavazadel. Se složenou střechou je to o 75 litrů méně.

A navíc se sem dají snadno naložit lyže, takže výlet s kabriem na hory dává smysl. I proto, že dlouhé dálniční přesuny jsou s touto motorizací potěšující i s ohledem na spotřebu, která se v průměru pohybuje okolo šesti litrů na 100 ujetých kilometrů.

V porovnání s předchozí generací je otevřené "éčko" i výrazně prostornější. Čtyři místa tu nejsou jen tak pro parádu, skutečně se dá relativně pohodlně cestovat i s plně obsazeným vozem. Nový E kabriolet totiž vychází z uzavřeného "éčka", předchozí generace byla spíše derivátem menší třídy C.

Mercedes jde ještě o kus dál. Aby "éčko" bylo skutečně univerzální, nabízí v příplatkovém seznamu položku, kterou lze jen doporučit - systém Airscarf. Jde o výdechy klimatizačního okruhu integrované do opěrek sedadel. Teplý vzduch pak směřuje na týl řidiče i spolujezdce a účinně bojuje proti nepříjemnému proudění chladného vzduchu s otevřenou střechou.

Spolu s aerodynamickým větrolamem na vrcholu čelního skla, který zamezuje foukání při stažené střeše se E kabriolet proměnil v auto bez kompromisů, které lze skutečně používat po celý rok, i kdyby venku mrzlo. Okolí se možná bude divit, jak je možné, že posádka otevřeného Mercedesu nemá modré uši a nudli u nosu, i když bude v kalendáři prosinec. Jednoduše proto, že jede v jednom z nejuniverzálnějších kabrioletů na trhu. Jejich přehled naleznete zde.