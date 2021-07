Malá spalovací auta se nevyplatí ani Audi. Do budoucna už nepočítá s modelem A1

Audi již neplánuje nástupce pro nejmenší model ve své nabídce. Typ A1, který je technicky spřízněný se Škodou Fabia nebo Volkswagenem Polo, se již kvůli přísnějším emisním normám nevyplatí vyrábět. V rozhovoru pro oborový magazín Automotive News Europe to potvrdil šéf značky Markus Duesmann.

"Nebudeme nabízet nástupce modelu A1," prohlásil. "Víme, že nabízet spalovací motory v segmentu malých aut bude v budoucnu velice náročné, protože náklady půjdou nahoru. Kvůli tomu segment opustíme."

Kromě chystaných přísnějších emisních norem, jako je Euro 7, malým autům ani nevyhovuje současné účetnictví emisí CO2. Jejich limit se totiž stanovuje v závislosti na hmotnosti vozu. Auta typu A1 se tak musí popasovat s přísnějšími omezeními, zároveň je ale kvůli dostupnému prostoru a výrobním nákladům není možné vybavit drahými a často prostorově náročnými úspornými technologiemi.

Model A1 uvedlo Audi na trh v roce 2010, v roce 2018 auto přišlo ve druhé generaci. Cílem bylo oslovit mladé zákazníky ve městech a popasovat se s konkurencí především v podobě britského Mini. Na něj ale A1 nikdy prodejně nedosáhlo, vloni se v Evropě podle webu Carsalesbase prodalo necelých 60 000 malých Audi, kdežto Mini si našlo více než 110 000 majitelů. I rok předtím dokázalo britské malé auto dosáhnout dvojnásobných prodejů.

Audi však mohlo dlouhodobě těžit z toho, že bylo postavené na stejném technickém základě jako Volkswagen Polo, Seat Ibiza a Škoda Fabia. I jejich budoucnost je však ve spalovací podobě nahnutá, když Volkswagen v březnu představoval svoji budoucnost, uvedl, že jeho hlavní spalovací modely dostanou ještě jednu generaci. Polo však mezi těmito typy explicitně zmíněno nebylo. Společně se Seatem malý Volkswagen prošel letos modernizací, Fabia dostala novou generaci.

V segmentu malých aut by koncern VW chtěl v budoucnu rovněž operovat s elektromobily. Model velikosti Pola je zatím označen ID.1 a představit by se měl v roce 2025. Jeho cena by se i díky levnějším železofosfátovým bateriím měla pohybovat okolo půl milionu korun.

Spalovací motory to mají nahnuté i v úhlavní konkurenci Audi A1, Mini plánuje, že svůj poslední model se spalovacím motorem uvede v roce 2025 a do roku 2030 by mělo prodávat jen elektromobily.