AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Společnost TÜV vydala svůj Auto Report pro rok 2018. Hodnotí v něm 225 různých automobilů se stářím od dvou do jedenácti let v pěti věkových kategoriích. Podkladem se staly výsledky technických kontrol více než deseti milionů vozů kontrolovaných od loňského července do letošního června. Uvnitř grafiky najdete 31 modelů, které se objevily mezi nejspolehlivějšími auty alespoň ve dvou věkových kategoriích. Hodnocení je v každé věkové kategorii aut rozděleno stejně jako ve škole do pěti pásem - to s nejnižším počtem vážných poruch symbolizuje tmavě zelená barva. Podívejte se na nejspolehlivější ojetiny u německých STK.

Podrobné recenze aut, která už se aktuálně neprodávají na českém trhu jako nová, čtěte zde.

autor: Ondřej Běhal | 2. 12. 2017