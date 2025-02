Původně to ani nebyl Peugeot. Tuzexová 309 odstartovala boom naftových aut v Česku

Trojčíslí s nulou uprostřed se pro osobní peugeoty stalo typickým ještě před druhou světovou válkou. Dokonce natolik, že Porsche muselo přejmenovat nový sportovní model na 911. Přesto se jen jednou v historii stalo, že trojčíslí končilo devítkou. Kompaktní model 309 původně jako Peugeot vůbec nevznikal, přitom značku nakonec přivedl i do Československa.

Když se mluví o modelech, které pomohly zachránit Peugeot z finanční krize počátkem 80. let, často se debata stočí k malé 205. Té se nakonec prodalo přes pět milionů, což je dodnes mimořádný výsledek. Neméně důležitou součástí ale byla i o něco větší 309, kterou Peugeot "adoptoval" z vývoje Talbotu.

Ten byl součástí evropské divize Chrysleru, kterou Peugeot koupil v roce 1978 za jediný dolar, ovšem s nemalými dluhy. Bestsellerem Talbotu byl v tu dobu model Horizon, jehož nástupcem měla právě 309 být. Nosit měla označení Talbot Arizona.

Jenomže zmíněná neutěšená finanční situace Peugeotu, potažmo čerstvě zformovaného koncernu PSA, při níž hrozil dokonce krach značky, znamenala nelehká rozhodnutí. A jedním z nich byl i konec používání značky Talbot pro osobní auta, jejíž popularita beztak upadala. Počátkem roku 1985, kdy k němu došlo, byla přitom premiéra Arizony na spadnutí a Peugeot do vývoje údajně nasypal dvě miliardy franků. Francouzským médiím se auto z kraje roku 1985 odhalilo už jako Peugeot.

Vývoj auta s kódovým označením C28 probíhal prakticky výhradně v režii bývalé evropské filiálky Chrysleru s tím, že měla použít co největší množství dílů z modelu 205. Třeba design, který Peugeot do té doby vždy zadal některému z designových studií (to platilo až do modelu 206), tak vznikal ve vlastním stylistickém centru.

To přispělo k tomu, že Peugeot použil na své poměry zvláštní označení s devítkou na konci. Dalším důvodem byl i fakt, že Arizona nikdy neměla nahradit o něco větší 305, jejímž logickým pokračovatelem byla (alespoň co do jména) 306. Tady je nutné říct, že právě označení 304 a 305 už byla mimo nomenklaturu Peugeotu: číslo 3 totiž odkazuje do třídy kompaktů, oba modely ale byly větší, což vedlo k tomu, že 305 nahradila 405. Takže když se hledalo označení pro nový - a Peugeot první - kompakt, volba po debatách zkrátka padla na číslo 309.

Čtyřmetrový liftback nejprve s pětidveřovou karoserií měl premiéru v říjnu 1985. Zatímco základní verze dostaly starší motory Simca o objemu 1,1 a 1,3 litru, vyšší verze měly celohliníkové jednotky XU s objemem 1,6 a 1,9 litru přímo od Peugeotu. Základem byla natažená platforma 205, stejný model poskytl i dveře.

Výroba začala nejprve ve francouzském Poissy a španělském Villaverde, brzy následoval i britský závod v Rytonu. Tam vznikala auta s pravostranným řízením i pro trhy jako Austrálie nebo Japonsko.

Po pětidveřové karoserii následovala třídveřová s podobným stylingem s výklopnou zadní části včetně okna. U ní jednotlivé verze začínaly písmenem X, u pětidveřové pak písmenem G. Během let 1986 a 1987 pak nabídku rozšířily i verze s automatickou převodovkou, užitkové provedení XA a sportovní varianta GTI s benzinovou devatenáctistovkou o výkonu 96 kW z 205 GTI. Nejprve přišla tří-, záhy i pětidveřová varianta.

V roce 1986 ale především přišla první naftová verze s devatenáctistovkou o výkonu 48 kW. Prodávala se jako XLD a lépe vybavená XRD, respektive GLD a GRD.

Právě s naftovým motorem se totiž v roce 1987 dostalo do Tuzexu prvních 350 kusů Peugeotu 309. Bylo to výhradně v pětidveřové verzi GLD za 56 tisíc tuzexových korun. Nejen, že šlo o první Peugeot oficiálně prodávaný v Československu, ale také první osobní auto s naftovým motorem, které se dováželo ve větších objemech.

Ještě během roku 1987 přibyla další stovka 309, která i díky vysoké ceně získala popularitu u veksláků a dalších koncem 80. let bohatších lidí. Peugeot byl docela prostorný - kufr měl objem 397 litrů a sklopná zadní opěradla - a navíc také s naftovým motorem možná až nečekaně úsporný.

Další dodávky naftových 309, jak zmiňuje v knize Auta v Československu 1945 - 1990 spisovatel Jan Tuček, pokračovaly i v letech 1988 a 1989. Cena ale stoupla díky devalvaci měny až na 88 730 tuzexových korun.

Rok 1989 přivezl rovněž jedinou výraznější modernizaci 309, která dostala spoustu designových prvků inspirovaných 405. Viditelné to je především v oblasti zadních světel, snížená byla nakládací hrana. Úpravami ale prošla i přední maska, interiér pak zkvalitnil jak použité materiály, tak zpracování. Technicky přinesla modernizace novou manuální převodovku pro motory řady XU, která se během let ukázala jako spolehlivější.

Verze GTI dostala lakovaný zadní spoiler a objevila se též verze GTI 16 se šestnáctiventilovou devatenáctistovkou o výkonu 118 kW z modelu 405 Mi16 a upraveným podvozkem. Počátkem 90. let pak definitivně zmizely poslední pozůstatky Simcy, protože základní verze přešly na motory řady TU od Peugeotu. To už se 309 dávno prodávala i s turbodieselem.

S koncem roku 1993 se 309 rozloučila s evropskými továrnami Peugeotu, nástupcem se stal model 306, který se vrátil k původní posloupnosti číselných označení. Definitivní konec kompaktního liftbacku to ale ještě neznamenalo, mezi roky 1995 a 1997 totiž licenci koupila indická automobilka Premier, která pro lokální trh vyráběla pětidveřový model s benzinovými i naftovými motory. Peugeot nakonec dohromady uvádí 1 638 876 vyrobených 309.