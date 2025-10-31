Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 a Škoda Elroq. To je sedmička vyvolených, z níž 9. ledna příštího roku na autosalonu v Bruselu - tam se vyhlášení koná po konci autosalonu v Ženevě - vzejde držitel titulu Car of the Year 2026 (COTY): Evropské auto roku 2026.
Škoda se ve finále objevuje poprvé od roku 2022, kdy byla zastoupená elektrickým Enyaqem. Tehdy skončila na pátém místě, vyhrála Kia EV6.
Pokud srovnáte finalisty ročníku 2026 a 2025, není výběr až tak překvapivý. Dacia Bigster je větším sourozencem Dusteru, Fiat Grande Panda je technickým dvojčetem Citroënu C3, Kia EV4 vychází z modelu EV3 a konečně Renault 4 těží z techniky Renaultu 5. Do jisté míry tak mají obě finálové sedmičky podobné složení.
"Také letos tento výběr odráží současný vývoj celého segmentu. Zatímco třeba v ročníku 2022 bylo šest ze sedmi vozů plně elektrických a předloni se do finále dostaly čtyři elektromobily, letos jsou jen tři: Kia EV4, Renault 4 a Škoda Elroq. Nutno ale dodat, že také typy Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda a Mercedes-Benz CLA mají své čistě elektrické modely," vysvětluje jediný český zástupce v porotě a šéfredaktor časopisu Automobil Jiří Duchoň.
Aby se porotci dopracovali k výše uvedené sedmičce, vybírali z celkem 35 nových aut, mezi nimi nechybělo i několik čínských zástupců. Do finále se ale podobně jako v minulých letech neprobojoval jediný.
"Dosud se nebodovalo, každý porotce pouze napsal sedm svých favoritů. Těm se pak jednoduše spočítaly 'čárky' a pod sedmým s jejich nejvyšším počtem udělalo vedení čáru," vysvětluje Duchoň výběr kandidátů. Ve finále už bude mít každý porotce k dispozici 25 bodů, jednomu autu jich může udělit maximálně deset a body musí udělit minimálně mezi pět ze sedmi finalistů.
Anketa Evropské auto roku běží bez přerušení od roku 1964. Letos v ní volí 60 motoristických novinářů z celé Evropy, Česko má stabilně jednoho zástupce. Pro rok 2025 získal titul Renault 5, když s 353 body poměrně jasně porazil Kiu EV3 a Citroën C3.