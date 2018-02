Energie na 400 kilometrů za 20 minut. Porsche pro své elektromobily chystá super nabíječky

před 12 hodinami

Porsche se inspirovalo u Tesly. Po jejím vzoru postaví u dálnic síť super rychlých nabíječek.

Automobilka známá hlavně díky svým sportovním modelům se za poslední roky přeorientovala na ekologický provoz. Nejenže dnes nabízí několik plug-in hybridních vozů, ale aktuálně se soustředí na začátek výroby nového super elektromobilu. Ten by měl vycházet z konceptu Mission E, který Porsche předvedlo v roce 2015.



Parametry ukazují, že by mělo jít o velmi rychlé auto. Díky výkonu 600 koní pokoří stovku za 3,5 sekundy. Na jedno nabití by pak mělo ujet až 500 km. V roce 2019, kdy vyjede na silnice, se stane jedním z hlavních konkurentů Tesly. Teď se zdá, že se Porsche v USA inspirovalo i u řešení nabíjení.

Dlouhý dojezd totiž znamená problém z hlediska nabíjení. Porsche proto před nedávnem oznámilo, že postaví síť svých vlastních rychlých stanic. Ty by měly být schopné nabíjet silou až 350 kilowatů. Převedeno do praxe by to mělo znamenat možnost po připojení vozu do zásuvky prodloužit dojezd o 400 kilometrů za 20 minut.



Na toto téma hovořil na konci ledna s novináři Uwe Michaels, který je v Porsche zodpovědný za vývoj elektromobilů. Podle něj zákazníci Porsche očekávají rychlé dobíjení. Rychlost je jednoduše v genech značky z Zuffenhausenu.