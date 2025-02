"Umyj si mě, prosím." Mercedes-Benz si nechal patentovat zvláštní vynález

Automobilka Mercedes-Benz si na německém patentovém úřadě nechala zapsat novou funkci palubního počítače, která upozorní řidiče, že je čas zajet s autem do myčky. Na první pohled zbytečný nápad má podle výrobce význam pro bezpečí posádky.

Symbol šálku s kávou, který vyzýval řidiče k odpočinku, byl svého času první varovnou kontrolkou mercedesů, která přímo nesouvisela s funkcemi samotného auta. Zanedlouho k nim přibude další, na které bude pravděpodobně silueta auta mezi dvěma kartáči. Tedy pokud Mercedes skutečně uvede svůj nejnovější vynález do praxe.

Výrobce si představuje, že auto bude shromažďovat informace ze zpráv o počasí, odečítat stav kilometrů a obvyklou trasu auta, přičemž doba, která uplynula od posledního mytí bude pro systém také důležitým vodítkem. Kromě toho by měl vůz umět aktivně vyhledat dostupné mycí linky a navrhovat správné místo a čas, i na základě jejich momentální vytíženosti.

"Proces mytí má všeobecná pozitiva. Jednak udržuje vozidlo čisté, což je výhodné pro mnoho funkcí, navíc takové auto ostatní účastníci provozu lépe vnímají, protože odráží více světla než auto zašpiněné. Proto je v zájmu uživatelů auta, aby jej udržovali pokud možno neustále čisté," uvádí automobilka v popisu vynálezu.

Důvod, že "na mytí auta se kvůli hektickému způsobu života v praxi často zapomíná", by se možná úředníkům na patentovém úřadě jevil jako nedostatečný pro zapsání ochranné známky, proto automobilka přidala několik argumentů, proti kterým už nic namítat nelze: Moderní auta používají senzory, radary a kamery, které je nutné udržovat v čistotě.

Po vjezdu do myčky by pak měl být vůz schopen automaticky odpojit funkce, které s mytím nesouvisí nebo by samotný proces mohly dokonce zkomplikovat. Týká se to například dešťového senzoru, který by mohl spustit stěrače. Auto by také mělo rozpoznat, zda mytí probíhá ve stacionární, či tunelové myčce.

A jak často by si měl Mercedes podle výrobce dát sprchu? "Za normálních povětrnostních podmínek za jeden až dva měsíce. Pokud je na silnicích sníh nebo sůl, časové období je zkráceno na dva týdny a méně, zejména v závislosti na tom, kdy naposledy nasněžilo."

Celý systém je ale navržen tak, aby obtěžoval co nejméně. Upozornění tak bude dostávat jen zaregistrovaný uživatel vozu, nikoliv náhodný řidič. A jen tehdy, pokud je mycí linka v rozumné dojezdové vzdálenosti.

Kromě toho má systém volit myčky, do kterých auto míří nejčastěji. "Pokud uživatel preferuje levné mycí linky, pak mu takové budou nabízeny přednostně," uvádí dokument, jehož cílem jsou silnice plné zářících, naleštěných aut.