Nejrychlejší BMW současnosti. Řekli byste to do něj? M8 ale umí být víc než to

Technika z M5 Competition a špičkové zpracování v elegantním kabátě. BMW M8 Competition je výkladní skříní toho nejlepšího, co bavorská značka nabízí. Můžete mu vyčítat, že je o dost dražší než M5, ale to je tak jediné, s čím lze souhlasit. Je to auto s charakterem supersportu v luxusním provedení.

Pojďme si nejdříve prostudovat parametry současných nejrychlejších střel z bavorské dílny. Vlajková loď BMW 760Li xDrive? Dvanáctiválec, 430 kW (585 koní), zrychlení na 100 km/h za 3,8 s, maximálka 305 km/h.

Někteří sportovci spíš vypadají skoro jako výtvory pilulek pro kulturisty a i takové Bavoři mají v arzenálu. Jak je na tom tedy SUV-kupé X6 M? Ultimátní Competition s osmiválcem žene vpřed 460 kW (625 koní), bez omezovače upaluje 290 km/h a zrychlí za 3,8 sekundy. Slušné, ale nejsme ještě na vrcholu.

Brutální motor osvaleného SUV pochází z M5. Ultimátní verze M5 Competition se tedy pyšní stejnými výkony 4,4litrové V8. Je ale aerodynamičtější a lehčí, takže se rozletí až na 305 km/h a zrychluje za 3,3 sekundy.

"Empětka" Competition však své vnitřnosti věnovala ještě dalšímu příjemci a tím je M8 Competition. Rychlost až 305 km/h je pro obě strojovny stejná, ale pokud jde o zrychlení, M8 je lepší. I když o pouhou jedinou desetinu vteřiny. Zrychlení za 3,2 s nemá u aut z dílny BMW obdoby. M8 je tedy nejrychlejším autem bavorské značky.

Tolik čísla. Na realitu vás může připravit jedině osobní zkušenost se skutečně plnokrevnými supersportovními auty, protože tato armádně zelená M8 Gran Coupé je v podstatě stroj s polozávodními geny v převlečení do prostorově výrazného prémiového čtyřdveřového sedanu se siluetou kupé.

Na trhu se současnými auty tak jen velice těžko najdete něco podobného. Vymyká se v podstatě vším. Měří na délku přes pět metrů a v kombinaci s dvoumetrovou šířkou si budete muset zpočátku zvyknout na to, jak velký stroj řídíte. Na úzkých okreskách především.

Zpracování kabiny bere dech. Zlí jazykové mohou kritizovat auto za to, že se uvnitř příliš podobá obyčejnějším a především levnějším modelům z Mnichova, ale to je tak jediný argument, který by se dal brát v potaz. Béžové čalounění v kombinaci se zmíněným zeleným lakem je nádherné a kvalitní. Interiér plný karbonu a hliníku je naprosto špičkový a ocenění si zaslouží i multimédia fungující bez chyby.

To největší divadlo se ale odehrává v pohybu. A vše, čím se člověk snaží popsat jízdní dojmy, zní jako nejotřepanější klišé. Při zadupnutí pedálu plynu se odkrvuje hlava i řidiči, který takovou reakci očekával.

V cestovních rychlostech auto tichostí na palubě a komfortem hýčká posádku stylem, který je typický pro luxusní cestovní křižníky. Ve 130 km/h máte pocit, že plujete krajinou rychlostí o polovinu menší. Přiblížit se limitům auta je prakticky nemožné, schopnost zrychlovat je neskutečná.

V autě je možné si také nastavit kde co. Adaptivní tlumiče, chování motoru i převodovky a chování auta na limitu, tedy kolik výkonu bude posílat na zadní nápravu.

Oproti standardní M8 se verze M Competition pozná podle detailů převážně v černé barvě. Černě chromovaná mřížka chladiče, černé kryty zrcátek, černý spoiler na zádi auta, výrazná dvoubarevná 10" kola a další prvky. A také přidává výkon (oproti standardní M8 19 kW). Auto má dále i upravený podvozek, pevněji uchycený motor a změněný odklon zadních kol, což má napomáhat ještě lepší stabilitě v zatáčkách.

Pro zjištění, jestli je to rozdíl, by to samozřejmě chtělo přesednout z jednoho auta do druhého, takto se můžeme spokojit se zjištěním, že M8 Competition Gran Coupé zatáčí naprosto fenomenálně, a když si to budete přát, také umí předvádět efektní přetáčivé smyky. A karbon-keramické brzdy fungují s palčivou intenzitou. Mimochodem i chování brzd lze nastavovat podle vašich preferencí.

Upravovat lze i zvuk pomocí klapek ve výfukovém potrubí a zní sexy. Kdyby tu existoval ještě jeden radikální režim pro ty, kteří milují řev motorů u supersportovních aut, už by nebylo autu v tomto směru co vyčítat. Ve svém živlu budou i ti, kteří mají rádi přehled různých informacích o autě, na displejích lze například v režimu Track sledovat intenzitu plnění turbodmychadel a spoustu dalšího.

Špičkové věci nejsou zadarmo a BMW M8 Competition je po technické stránce jedním z nejlepších aut na současném trhu. Zvládá totiž obě dříve neslučitelné disciplíny. Umí se chovat jako rychlý a luxusní dálniční expres, učebnicově pohodlný a velmi kvalitně postavený. Zároveň bychom se klidně vsadili, že by se nenechal zahanbit ani na závodních okruzích. Výkony i schopnosti podvozku jsou neskutečné.

BMW M8 Competition Gran Coupe Motor: V8, 4395 cm3, twin-turbo

Výkon: 460 kW (625 koní) při 6000 ot./min.

Toč. moment: 750 Nm při 1800-5850 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 305 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,2 s

Hmotnost: 2055 kg

Spotřeba kombinovaná: 10,5 l/100 km

Cena od: 4 499 768 Kč

A taková legrace něco stojí. Cenou M8 Gran Coupé začíná na částce 4 039 100, pokud byste zatoužili po Coupé, je zhruba o 80 tisíc dražší. Competition je o dalších 460 668 tisíc korun dražší. Suma sumárum, testovaný kus vyšel s dalšími příplatky na 5 198 774 Kč. Je to moc? Možností je snad jedině pořídit si M5 Competition se stejnou technikou. M8 ji ale umí dobře vizuálně prodat.