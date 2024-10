To se nestalo skoro 40 let. Volkswagen zavírá první továrnu, výrobu přesune do Mexika

Hledání úspor v koncernu Volkswagen má první a tak trochu očekávanou oběť. Audi na konci února definitivně zavře továrnu v Bruselu, která vyrábí velká elektrická SUV. To vše při hrozbě zavírání dalších továren značky Volkswagen v Německu a ve stínu dalšího kola vyjednávání s odbory.

Poprvé od roku 1988 zavře koncern Volkswagen některou ze svých továren. Že půjde o závod Audi v Bruselu, kde se aktuálně vyrábí velká elektrická SUV Q8 e-tron, tolik překvapivá zpráva není. Spekulovalo se o tom již několik měsíců, a to včetně možných zájemců. Přesto by to mohlo spustit pověstný dominový efekt.

Silné odbory totiž na začátku týdne přišly s tím, že Volkswagen plánuje kvůli úsporným opatřením zavřít až tři ze svých deseti továren v Německu. Propustit by mohl také několik desítek tisíc lidí, mluví se též o snížení platů nebo jejich zmrazení. Dnes v Německu vede VW také další kolo jednání s odbory o výši platů. Belgická továrna tak nakonec může být jen první z mnoha.

Aktuálně Audi v Bruselu zaměstnává na tři tisíce lidí, co s nimi bude, zatím není jasné. Německá automobilka každopádně podle oborového magazínu Automobilwoche oznámila odborům, že do 28. února, kdy dojde k uzavření závodu, neplánuje žádné odstávky výroby. Nástupce Q8 e-tron se už bude vyrábět v Mexiku, současná generace přitom kapacitu bruselského závodu ani zdaleka nevytěžovala, protože zájem o velké elektrické SUV nebyl takový, jak se předpokládalo.

Nejen mezi stávajícími zaměstnanci pak rezonuje otázka, co bude s moderně vybavenou fabrikou, do níž Audi, potažmo VW, celkem nedávno investovalo nemalé finanční prostředky. Audi samotné hledalo vhodného investora, žádný z 26 zájemců ale nakonec nepředstavil vyhovující plán na její převzetí.

Obvykle dobře informovaný magazín Automotive News Europe uvedl, že aktuálně Audi vede jednání s nejmenovaným výrobcem lehkých užitkových vozidel, k dohodě ale zatím nedošlo.

V galerii se podívejte, kterým továrnám Volkswagenu v Německu hrozí uzavření.