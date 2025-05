Octavia zdražila, co místo ní koupit? Deset levnějších alternativ k oblíbené Škodě

Základní Octavia Combi před časem zdražila o 30 tisíc korun. Ačkoliv škodovka nikdy nepatřila k nejlevnějším rodinným vozům na trhu, cena od 639 900 korun patří nejen mezi kompaktními kombíky k těm vyšším. Pustili jsme se proto do hledání alternativ, jinými slovy rodinných aut s cenovkou ideálně do 600 tisíc korun. Vybrali jsme deset nových modelů, na jejich přehled se podívejte do galerie.

O zdražení nových automobilů Škoda Auto najdete více zde: Související Dostupným spalovacím škodovkám je konec. Kdo neobjednal doteď, prodělal desítky tisíc Přehled