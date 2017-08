Zoo ve Dvoře Králové získá hrocha místo uhynulého Karla-Wilhelma. Samce nabízí zahrada ve Stuttgartu

před 1 hodinou

Zoologická zahrada v západoněmeckém Stuttgartu poskytne zoo ve Dvoře Králové svého posledního hrocha. Podle agentury DPA to řekl šéf stuttgartské zahrady Thomas Kölpin s tím, že transport zvířete by se mohl uskutečnit v říjnu. "Chceme, aby měl zase samici," řekl Kölpin. Stuttgartský 32letý hroch Mike je nyní ve výběhu zcela sám, neboť loni uhynula jeho družka Rosi. Královédvorská zahrada má naopak dvě samice, a to pětiletou Hulu a o necelý rok mladší Monu. Zoo letos v červnu sice získala samce Karla-Wilhelma z německého Karlsruhe, zvíře ale před několika dny uhynulo na následky zranění vnitřní strany stehna a pozdější sepse.

