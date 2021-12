Zemanův stav znám, ale mluvit jsem o něm neměl. Cestu po Evropě by zvládl, říká Pafko

Prezident Miloš Zeman v neděli prohlásil, že člen jeho lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko, který v médiích naznačil, že má Zeman cirhózu jater, nic neví o jeho zdraví. Pafko ale informace měl, jelikož zdravotní dokumentaci hlavy státu prostudoval. Přesto v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz lituje, že v souvislosti se Zemanem o cirhóze veřejně hovořil.

Prezident Miloš Zeman řekl na CNN Prima News, že jste ho nikdy nevyšetřoval a o jeho zdraví nic nevíte. Co na jeho slova říkáte?

Pan prezident říká pravdu. Skutečně jsem ho klinicky nevyšetřoval, pouze jsem s ním mluvil. Než lékař přistoupí k lůžku nemocného, prostuduje si všechnu dostupnou dokumentaci. A to jsem udělal i já. Prostudoval jsem všechny dokumenty, které shromáždili kolegové z Ústřední vojenské nemocnice. A na základě toho jsem se rozhodl, že není potřeba provést chirurgický zákrok, a tedy pana prezidenta vyšetřit. Není to tak, že jsem nebyl informován o prezidentově zdravotním stavu.

Některé diagnózy je však možné stanovit z dostupných informací, a těm jsem naprosto věřil, i protože kolegové z Ústřední vojenské nemocnice byli maximálně opatrní. Žádný lékař by nechtěl nic opomenout, když léčí prezidenta a pozoruje ho deset milionů lidí, připravených vytknout vám první chybu. Proto mi stačily dostupné informace, o které jsem se opřel ve své úvaze. V jednom rozhlasovém pořadu jsem pak bohužel řekl, že pan prezident má cirhózu jater.

Proč svého vyjádření litujete?

Protože bez toho, aniž bychom se pana prezidenta zeptali, které informace můžeme uvolnit, bychom o jeho zdravotním stavu neměli mluvit.

Nemá ale veřejnost právo na informace o zdravotním stavu svého prezidenta?

Myslím, že ne. Před časem v Brně nějaký člověk vykládal, že prezident má karcinom prostaty (jednalo se o bývalého radního městské části Brno-střed Svatopluka Bartíka, který na Facebooku před prezidentskými volbami v roce 2018 napsal, že prezident Zeman má rakovinu a do několika měsíců zemře, pozn. red.). A už tehdy jsem si říkal, že je to nevhodné, že i kdyby rakovinu měl, nemá se o tom mluvit, pokud si to nepřeje.

Nakonec se ukázalo, že prezident karcinom nemá, a člověka, který to uvedl, zažaloval (Bartík se z rozhodnutí soudu musí Zemanovi omluvit a zaplatit mu odškodnění ve výši 250 tisíc korun, pozn. red.). Respektuji soukromí. Představte si, že nechtěně otěhotníte a sousedky začnou vykládat, že jdete na interrupci. Prezident je člověk stejně jako vy nebo já, má svoji důstojnost, tak proč by neměl rozhodovat o tom, které informace o jeho zdraví se zveřejní a které ne?

Tomu rozumím, na druhou stranu je to prezident, který se teď nemůže plně věnovat svojí funkci. Nemůže například vykonávat zahraniční cesty…

To si nemyslím. Je to prezident, necestuje třetí třídou a nemačká se s ostatními pasažéry dlouhé hodiny v plném vlaku. S ohledem na jeho zdravotní stav bych mu samozřejmě nedoporučil třeba dlouhou cestu do Japonska. To bych nepokládal za rozumné. Něco jiného je ale cesta po Evropě. Vždyť dnes sednete do letadla a za dvě hodiny jste třeba v Anglii.

Takže kratší zahraniční cestu po Evropě by podle vás prezident aktuálně zvládl?

Já si myslím, že ano. Viděl jsem ho několik týdnů dozadu, kdy se jeho stav výrazně zlepšil. Nevím, jak je na tom nyní, o necelý měsíc později, ale především je to dospělý a svéprávný člověk, který může sám říct, jestli se cítí na to, absolvovat zahraniční cestu. Říkat prezidentovi, co má a nemá dělat, by bylo špatné.

O čem jste s panem prezidentem hovořili, když jste se viděli naposledy?

Slyšel jsem od lidí, kteří viděli záběry v televizi, že když ho vezli z Lán do nemocnice do Prahy, nebyl při plném vědomí. Když jsem s ním ale mluvil já, jeho vědomí bylo naprosto v pořádku.

Mluvili jsme spolu asi čtvrt hodiny. Diskutovali jsme o významu osobností v dějinách. Říkal, že osobnosti v dějinách jsou důležité, na což jsem mu řekl, že mám jiný názor. Pokud osobnost nepozná, jakou cestou se národ ubírá, tak nemá naději dostat se do čela národa.

Pan prezident argumentoval nějakým anglickým filozofem, kterého neznám. Je to věc názoru. Z toho, jak jsem měl možnost poznat prezidenta Zemana, tak je to strašně sečtělý člověk, který by strčil do kapsy mnoho politiků. Má paměť jako lev.

Co dalšího jste si s prezidentem řekli?

O ničem dalším jsme moc nemluvili. Cítil se dobře, ležel v posteli. Mnozí ho vnímají zkrátka jako prezidenta, a buď mu fandí, nebo ho nesnáší. A vnímají ho tak i v době, kdy leží v nemocniční posteli. To nepovažuji za správné.

Během 58 let, co povolání lékaře vykonávám, jsem na nemocničním lůžku viděl prominenty komunistického režimu, velmi chytré i hloupé lidi. Ale vždycky jsem tam viděl hlavně nemocného člověka, bez ohledu na funkci nebo peníze. Lékař nemá mluvit o politice. Může se vyjádřit ke zdravotnímu stavu a to jsem se jako člen lékařského konzilia prezidenta vyjádřil.