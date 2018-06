Exministr Mertlík skončil v ČSSD, vadí mu Zimola i Foldyna. Nejsem nacionální socialista, říká

V ČSSD začíná podle Pavla Mertlíka převažovat nová nacionálně sociální ideologie. Spojuje jí hlavně s Jiřím Zimolou a Jaroslavem Foldynou.

Praha - Bývalý vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík ukončil po 23 letech své členství v ČSSD. "Už je to několik týdnů, nikde jsem to neventiloval, oznámil jsem to jen své místní organizaci. K odchodu jsem se rozhodl v únoru, po první fázi mimořádného sjezdu ČSSD," potvrdil Aktuálně.cz Mertlík, který je dnes rektorem Škoda Auto Vysoké školy.

Důvody odchodu podle něj souvisí s celkovým směřováním strany pod novým vedením. "Já jsem sociální demokrat, nejsem nacionální socialista," prohlásil. Doplnil, prvky nacionálního socialismu byly prý v ČSSD vždycky přítomny, nicméně jen v menšinové formě, v současnosti ale podle jeho názoru začíná tato ideologie převažovat. Mertlík to spojuje například se jmény nových místopředsedů strany Jiřím Zimolou a Jaroslavem Foldynou.

Pavel Mertlík byl místopředsedou vlády Miloše Zemana v letech 1998 až 2001. V období 1999 až 2001 byl i ministrem financí, když nahradil Iva Svobodu, který tehdy odstoupil kvůli podezřením z tunelování podniku Liberta. Po odchodu z politiky působil Mertlík v Raiffeisenbank. Banku opustil v roce 2012 a stal se rektorem a členem představenstva Bankovního institutu. Rektorem Škoda Auto Vysoké školy je od února 2015.

Mertlík v minulých letech působil i v širším poradenském týmu sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky. V ČSSD byl od roku 1995. Není to ale jediná strana, jejímž byl členem. Za minulého režimu vstoupil do KSČ.