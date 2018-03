Duka odstraňuje bariéry mezi církví a státem, bojoval proti zvůli totality, napsal Zeman papeži

Praha - Hrad zveřejnil dopis, který prezident Miloš Zeman zaslal papeži Františkovi. Zastává se kardinála Dominika Duky. Reaguje tak na výzvu křesťanských aktivistů, kteří papeže vyzvali, aby pražskému arcibiskupovi Dukovi neprodloužil mandát.

Zeman v dopise píše, že Duka je "neúnavným šiřitelem hodnot, které jsou v české společnosti neoddělitelně spojovány s obrazem čestného a morálně pevného člověka." Zároveň zdůraznil, že je to právě Duka, kdo má zásluhu na tom, že se daří "postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi."

Zeman také připomněl, že Duka před rokem 1989 patřil k "bojovníkům proti zvůli totalitního režimu".

Křesťanští aktivisté dopis papeži Františku, aby Dukovi neprodlužoval mandát, zaslali v polovině února. Vadí jim příklon pražského arcibiskupa k nacionalismu a krajní pravici. Víc než o církev se podle nich zabývá mocí.

Dopis Miloše Zemana papeži Františkovi

Vaše Svatosti,



dovolte mi předat Vám srdečné pozdravy z Prahy a současně Vám nabídnout v roce, kdy si v naší zemi připomínáme výročí mnohých významných událostí, které v minulém století ovlivnily náš národ i českou katolickou církev, své osobní svědectví o působení našeho statečného spoluobčana Dominika Duky.



Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi.



V nelehkých dobách před rokem 1989 patřil kardinál Duka k bojovníkům proti zvůli totalitního režimu, za což byl perzekuován a dokonce i vězněn spolu s dalšími významnými českými disidenty. Do dnešní doby se oprávněně těší v široké společnosti pověsti vysoce morální osobnosti a neochvějného bojovníka za pravdu. Také proto se dostává panu kardinálovi četných ocenění až po to v naší zemi nejvýznamnější, kdy v roce 2016 za své nezpochybnitelné zásluhy obdržel nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva I. třídy.



Vaše Svatosti, kardinál Duka, jak jsem měl možnost jej osobně poznat, svou činností nejen důstojně naplňuje odkaz a poslání katolické církve, ale je též neúnavným šiřitelem hodnot, které jsou v české společnosti neoddělitelně spojovány s obrazem čestného a morálně pevného člověka.



S výrazem nejhlubší úcty

Miloš Zeman

prezident České republiky