Zeman označil Austrálii za zemi bez senátu, i když ho má. Bonmoty si nežádají upřesnění, řekl mluvčí

Praha - Senát nepatří k oblíbeným institucím prezidenta Miloše Zemana. Opakovaně o něm tvrdí, že je zbytečný a že by mohl být zrušen. V obdobném duchu se vyjádřil i ve čtvrtek na setkání s občany ve Slezských Pavlovicích, kde se zastavil v rámci své cesty do Moravskoslezského kraje. "Můj názor na Senát je krajně kritický. Senátoři to vědí a dělají všechno pro to, aby mi to vrátili různými usneseními. Ale bez ohledu na to, jak ta usnesení dopadnou, položme si otázku: Potřebujeme Senát jako odkladiště vysloužilých politiků? Potřebujeme ho jako nejdražší cestovní kancelář v České republice?" položil prezident řečnickou otázku. Narážel tak na středeční usnesení výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Podle něho prezident nemluvil pravdu o výrobě novičoku v Česku a ohrozil bezpečnostní zájmy země. Svůj názor na zrušení Senátu pak Zeman podpořil příkladem. "Jednou se naši senátoři vydali do Austrálie, a když tam dorazili, tak zjistili, že tam senát neexistuje," řekl. Jenže australský parlament je dvoukomorový a senát jako horní komoru tedy má. Mluvčí Jiří Ovčáček však tuto mýlku nepovažuje za důležitou. "Bonmoty si nežádají upřesnění. Bonmoty ilustrují sdělený názor. V tomto případě názor o zbytečnosti Senátu," odpověděl na otázku redakce Aktuálně.cz, jestli prezident neměl na mysli jinou zemi. Příkladů je přitom ve světě hned několik. Pouze jednokomorový parlament má například sousední Slovensko, Švédsko, Estonsko či Portugalsko.

