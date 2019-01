Zeman: Čína kvůli Huawei zrušila schůzku ministerstev zahraničí

Čína v reakci na varování před technologiemi čínské firmy Huawei v Česku zrušila schůzku ministerstev zahraničí a odložila bez udání náhradního termínu jednání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci, řekl ve čtvrtek večer prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov. Prezident se chce sejít se šéfem Huawei, aby si vyjasnil situaci. Domnívá se, že varování je součástí obchodní války počítačových firem, dodal.

Zeman uvedl, že se pokusí při své dubnové návštěvě Číny situaci poněkud zklidnit. Předpokládá, že o věci bude mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na schůzce v příštím týdnu.

Před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Technologie těchto čínských firem podle úřadu představují bezpečnostní hrozbu. Zeman už dřív varoval před odvetou Číny.

Zrušení mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci se podle Zemana dotkne minimálně 70 českých firem, jejichž zástupci s ním loni byli v Šanghaji na česko-čínském fóru. Už minulý týden prezident varoval před dopady čínské odvety za Huawei na čínské aktivity investiční skupiny PPF včetně Home Creditu a automobilky Škoda Auto. V ohrožení je podle Zemana také zhruba 8,5 miliardy korun, které Huawei plánovala investovat do budování vysokorychlostních telekomunikačních sítí 5G v Česku.

PPF ani Škoda Auto nechtěly výroky prezidenta komentovat. Babiš v reakci uvedl, že vláda nemá informace, že by Čína kvůli sporu o používání technologií Huawei a ZTE ve veřejné sféře přistoupila k nějakým sankcím. Později premiér upřesnil, že obavy o své podnikání v Číně v souvislosti se sporem o Huawei a ZTE vyjádřili na schůzce s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) zástupci Home Creditu.

Babiš také opakovaně uvedl, že předvánoční varování NÚKIB před technologiemi Huawei a ZTE vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. O absenci důkazů ve čtvrtek znovu mluvil i Zeman.

Tvrdý brexit nebude katastrofa

Prezident se v televizi také vyslovil k brexitu. Nemyslí si, že případný odchod Velké Británie z Evropské unie bez vyjednané dohody bude katastrofa. Nepříjemnosti asi budou, řekl. Plně podporuje zákon, který pro případ takzvaného tvrdého brexitu připravila česká vláda. Očekává, že po vystoupeni Británie se sníží částka z EU pro Česko, protože v unijním rozpočtu bude chybět britský příspěvek.

Britští poslanci v úterý odmítli dohodu o odchodu Británie z EU, kterou sjednala vláda Theresy Mayové s unijními vyjednávači. Návrh na další postup Mayová představí v parlamentu příští pondělí. Pokud se nepodaří dohodu schválit nebo odložit termín vystoupení, může 29. března nastat takzvaný tvrdý nebo neřízený brexit. "Nemyslím si, že to bude katastrofa, i když určité nepříjemnosti tam asi budou," řekl Zeman na otázku na dopady tvrdého brexitu. Mayová podle něj ve vyjednávání s EU nevystupuje příliš přesvědčivě.

Národním zájmem je podle Zemana ochrana českých exportérů a ochrana asi 100 000 českých občanů, kteří v Británii pracují nebo studují. Věří, že tito lidé nebudou ohroženi, ale musí se pro to něco dělat. "Plně podporuji vládní návrh zákona o bilaterálních vztazích s Británií," řekl.

Kabinet poslal před týdnem do Sněmovny zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Návrh počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vetovat zrychlené projednání zákona se nechystá žádná ze sněmovních stran. Očekávají ale stejně vstřícný postoj britské strany.

Doporučení není ovlivňování, říká prezident

Doporučení soudcům nejsou podle prezidenta Miloše Zemana jejich ovlivňováním, ale vyjádřením názoru. Soudci by podle hlavy státu neměli žít v izolaci od lidí, řekl Zeman v televizi Barrandov. Zároveň uvedl, že hradní kancléř Vratislav Mynář jednal se soudci z jeho pověření.

O tom, že kancléř Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal minulý týden Respekt. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách.

Zeman uvedl, že s tehdejším předsedou NSS Baxou hovořil o rozsudku, který NSS vynesl ve věci stavby zdymadla na Labi u Přelouče. "Pan Baxa mně také občas doporučoval, koho mám a koho nemám navrhnout. No a proč já bych nemohl doporučovat panu Baxovi ve věci Nejvyššího správního soudu," řekl Zeman. "Samozřejmě, že doporučení není ovlivnění, doporučení je vyjádření názoru," zdůraznil.

Soudci by podle Zemana neměli žít ve skleněné věži. Izolování od kontaktů s ostatními lidmi by podle prezidenta zhoršilo kvalitu jejich práce, protože nebudou znát řadu informací nebo je budou znát zkresleně. Prezident je odpůrcem toho, aby se schůzky se soudci konaly tajně. "Jestliže se skrývají lidé, kteří se scházejí, je na tom něco špatného," uvedl Zeman.

Baxa je podle Zemana "možná trochu zatrpklý" kvůli tomu, že hlava státu nevyhověla jeho žádosti, a jmenovala novým předsedou NSS Michala Mazance. Baxovi vadilo, že Mazanec bude za tři roky muset funkci opustit kvůli věku.

Ke kontaktům svého kancléře s některými soudci prezident uvedl, že Mynář jednal z jeho pověření. Kancléř se má podle Zemana nyní sejít s ústavním soudcem Janem Filipem kvůli ústavní stížnosti, kterou prezident podal na takzvaný lex Babiš. Mynář se má podle Zemana soudce zeptat, proč prezidentská stížnost leží u soudu již dva roky.

