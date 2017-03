Grafika: Zeman a Babiš bojují za presumpci neviny. Sami při napadání odpůrců na soud nečekají

před 41 minutami

Prezident Miloš Zeman a vicepremiér Andrej Babiš se ostře vymezili proti tomu, že poslanci projednávali bod nazvaný "Daňové podvody ministra financí". Sněmovna podle prezidenta není soudce, žalobce ani vyšetřovatel. Jenže na obranu právní korektnosti Zeman i Babiš vystupují jenom tehdy, když se jim to hodí. V minulosti oba opakovaně napadali své soupeře bez ohledu na presumpci neviny.

Praha - Minulý týden po schůzce na Pražském hradě prezident Miloš Zeman a ministr financí Andrej Babiš unisono odmítli, že by Poslanecká sněmovna měla na své schůzi projednávat bod nazvaný "Daňové podvody ministra financí", který kvůli Babišově dluhopisové kauze prosadil šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sněmovna podle prezidenta není soudce, žalobce ani vyšetřovatel. "Každý občan ČR se může dopustit daňových podvodů, včetně ministra financí, ale kdo to vyšetřuje? Sněmovna určitě ne," řekl Zeman. Navržený bod programu označil za "naprostou drzost". Kvůli korektnosti měli poslanci podle prezidenta projednávat maximálně "podezření z podvodů", protože jinak si prý hrají na soudce. Sám prý v minulosti navrhoval, aby podobné případy řešila finanční policie. "Ale od Miroslava Kalouska nemůžeme očekávat žádné respektování právního rámce a žádnou slušnost při jednání sněmovny," posteskla si hlava státu.

Babiš tvrdí, že poslancům už vše objasnil, a na jednání sněmovny ke své kauze ani nedorazil. Zemanovi prý řekl, že jde o organizovanou kauzu, která je proti němu vedena politickými oponenty už dva měsíce. "Prezident nemá důvod mi nevěřit, když jsem si dal vše prověřit nezávislými firmami… Určitě s tím problém nemá," dodal.

Jenže na obranu právní korektnosti Zeman i Babiš vystupují jenom tehdy, když se jim to hodí. V minulosti oba opakovaně napadali své soupeře bez ohledu na presumpci neviny. Připomeňme si některé z výroků, za které by to bývalý Zeman a bývalý Babiš měli od těch současných pěkně schytat.

autor: Jan Štětka