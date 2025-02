Bude z toho globální hit? Vychází Kingdom Come 2, vývojář popsal největší lákadlo

Po šesti letech se fanoušci jedné z nejúspěšnějších českých her posledních let dočkali oficiálního pokračování. Kingdome Come: Deliverance 2 je podle herního vývojáře Viktora Bocana ve všem větší, lepší a uvěřitelnější. "Svět jsme pro hráče připravili až do takového detailu, že tam budou zažívat svá vlastní dobrodružství. Sám jsem to hrál víc než tisíckrát a dohrál asi jednou," říká ve Spotlightu.

Spotlight Aktuálně.cz - Viktor Bocan | Video: Tým Spotlight