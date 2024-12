Čechů je méně a méně. Úmrtí rekordně převažují nad porody, úbytek vyvažuje migrace

Počet obyvatel Česka za letošní první tři čtvrtletí klesl o 3300 na na 10,897 milionu. Počet zemřelých lidí rekordně převažoval nad narozenými, úbytek obyvatel zmírňovala migrace ze zahraničí. Oproti prvním třem čtvrtletím loňska se letos narodilo výrazně méně dětí, počet úmrtí přitom v podstatě stagnoval. Snížil se počet sňatků, přibylo naopak rozvodů, oznámil Český statistický úřad.

"Od ledna do září byla letos každý měsíc zaznamenána převaha zemřelých obyvatel nad živě narozenými dětmi. Populace Česka tak touto přirozenou měnou své obyvatele soustavně ztrácela. V úhrnu za tři čtvrtě roku šlo o úbytek v rekordní výši 18 300 obyvatel," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky statistického úřadu. Letošní čísla překonala přirozený úbytek obyvatel z prvních tří čtvrtletí 2021, kdy zemřelí převažovali nad narozenými o 17 900 lidí.

Migrací se od ledna do konce září počet obyvatel zvýšil o 15 tisíc. Proti loňsku byl ale tento přírůstek nižší o 59 300 lidí. Vliv mělo hlavně stěhování do zahraničí v březnu, což podle statistického úřadu koresponduje s termínem ukončení dočasného pobytu u lidí, kteří si nepožádali o jeho prodloužení. Obnovit si dočasnou ochranu museli do konce března uprchlíci z Ukrajiny.

Úbytek narozených dětí byl proti loňsku nejvýraznější u žen mezi 25 a 29 roky, pokles byl o 13 procent. Mimo manželství se narodilo téměř 47 procent ze všech dětí, což je zhruba stejný podíl jako před rokem. Úmrtí v prvních dvou čtvrtletích meziročně ubylo, ve třetím čtvrtletí se počet zvýšil. Mezi muži bylo nejvíce zemřelých ve věku 75 až 79 let a mezi ženami ve věku 80 až 84 let.

Do manželství od počátku roku do konce září vstoupilo 38.097 párů, což bylo o desetinu méně než před rokem. "Nejvíce ženichů a nevěst patřilo ke generaci narozených roku 1993 a bylo ve věku 30 let," uvedl ČSÚ. Rozvodů bylo za tři čtvrtletí roku 15.118, tedy meziročně o pět procent víc. Dvě třetiny rozvodů se uskutečnily na základě společného návrhu manželů. Lidé se nejčastěji rozváděli po čtyřech až sedmi letech manželství. V rozvedených manželstvích žilo v době rozvodu zhruba 14.100 společných nezletilých dětí.

