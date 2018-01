Z Babišovy smlouvy s občany vypadla rovnost před zákonem. S Čapím hnízdem to nesouvisí, tvrdí ANO

před 8 hodinami

Podle hnutí ANO za změnu ve smlouvě může zřejmě chyba při grafických úpravách textu.

Praha - Andrej Babiš před sněmovními volbami rozesílal voličům Smlouvu s občany ČR, ve které sliboval, že bude "vždy bojovat za vymahatelnost práva a rovnost lidí před zákonem". Na webu hnutí ANO se ale objevila pozměněná verze tohoto nezávazného dokumentu.

V ní už Babiš neslibuje "rovnost lidí před zákonem", ale jen "rovnost lidí". Na pozměněnou verzi smlouvy upozornil server chvilkaproandreje.cz.

Podle mluvčího hnutí ANO Vladimíra Vořechovského k pozměnění smlouvy došlo nedopatřením. "Asi to vypadlo při nějakých grafických úpravách. My to tam nyní vracíme," vysvětlil Vořechovský nesrovnalosti mezi tištěnou smlouvou a verzí, která je na webu.

Podle Vořechovského byla zkrácená verze smlouvy na webu od začátku a nedošlo tedy k její úpravě. "Na webu to bylo od začátku špatně, nemělo to vůbec co do činění s touhle situací," vyvrací Vořechovský pochybnosti, že by smlouva byla pozměněna v reakci na současnou situaci kolem Babiše, který je podezřelý z dotačního podvodu na farmu Čapí hnízdo.

Původní smlouva hnutí ANO, kde Babiš občanům slibuje "rovnost lidí před zákonem".

Pozměněná verze smlouvy, která občanům už slibuje je "rovnost lidí".