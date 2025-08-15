"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

Výborný řekl, že jde o znovupoužitou zprávu, která se poprvé objevila na jaře po podpisu koaliční smlouvy partnerských stran pro letošní sněmovní volby. Už tehdy situaci vysvětlil i lídrům partnerských stran - premiérovi a předsedovi ODS Petru Fialovi a předsedkyni Sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.
"V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil. Demokratická volba voličů je kroužkovat kohokoli v rámci koalice. Mým cílem je jediné: získat co nejvíce hlasů pro koalici Spolu," napsal Výborný na síti.
Tohle je falešný účet a falešná zpráva. V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil. Demokratická volba voličů je kroužkovat kohokoli v rámci koalice. Mým cílem je jediné: získat co nejvíce hlasů pro @SpoluKoalice! https://t.co/ULcdqonh0T— Marek Výborný (@MarekVyborny) August 15, 2025
Ministr také zdůraznil, že ozvat se proti šíření falešné zprávy je třeba, protože někteří voliči by jí mohli uvěřit. Uvedl také, že v dopise, který nenapsal, jsou pravopisné chyby a výrazy, které by nikdy nepoužil.
Strany Spolu jdou v koalici do sněmovních voleb podruhé. Výborný, Fiala a Pekarová podepsali koaliční smlouvu v druhé polovině března. Mezi programové pilíře koalice patří podle premiéra na prvním místě bezpečný stát jako základna pro rozvíjení dalších oblastí.
Dál koalice voličům chce slíbit dostupné bydlení a podporu výstavby, hospodářský růst a ekonomickou prosperitu, moderní školství, fungující a efektivní stát, rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství a informačně propojené zdravotnictví. Horkou fází kampaně plánuje koalice zahájit ve středu. Sedm týdnů před hlasováním ztrácí koalice ve volebních průzkumech na opoziční ANO.