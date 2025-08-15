Domácí

"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný se na sociální síti X distancoval od falešného účtu a zprávy, ve které vyzývá křesťanské demokraty, aby v nadcházejících sněmovních volbách kroužkovali na koaličních kandidátkách Spolu své spolustraníky.
Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný. | Foto: Tomáš Škoda

Výborný řekl, že jde o znovupoužitou zprávu, která se poprvé objevila na jaře po podpisu koaliční smlouvy partnerských stran pro letošní sněmovní volby. Už tehdy situaci vysvětlil i lídrům partnerských stran - premiérovi a předsedovi ODS Petru Fialovi a předsedkyni Sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

"V rámci koaliční domluvy bych si nic takového nikdy nedovolil. Demokratická volba voličů je kroužkovat kohokoli v rámci koalice. Mým cílem je jediné: získat co nejvíce hlasů pro koalici Spolu," napsal Výborný na síti.

Ministr také zdůraznil, že ozvat se proti šíření falešné zprávy je třeba, protože někteří voliči by jí mohli uvěřit. Uvedl také, že v dopise, který nenapsal, jsou pravopisné chyby a výrazy, které by nikdy nepoužil.

Strany Spolu jdou v koalici do sněmovních voleb podruhé. Výborný, Fiala a Pekarová podepsali koaliční smlouvu v druhé polovině března. Mezi programové pilíře koalice patří podle premiéra na prvním místě bezpečný stát jako základna pro rozvíjení dalších oblastí.

Dál koalice voličům chce slíbit dostupné bydlení a podporu výstavby, hospodářský růst a ekonomickou prosperitu, moderní školství, fungující a efektivní stát, rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství a informačně propojené zdravotnictví. Horkou fází kampaně plánuje koalice zahájit ve středu. Sedm týdnů před hlasováním ztrácí koalice ve volebních průzkumech na opoziční ANO.

 
