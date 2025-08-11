"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková

"To, co se strhlo směrem k mé osobě, může poměrně dobře ilustrovat, jakému tlaku by mohla čelit oznamovatelka," uvažuje novinářka a připomíná odvahu Jany Fabiánové, která vystoupila se svědectvím o sexuálních útocích psychiatra Jana Cimického. "Ne každý má ale takovou pozici a může si ji dovolit v tom veřejném prostoru hájit," upozorňuje.
Závažnost situace si prý uvědomila až po několika dnech. "Myslím, že jsem poměrně zvyklá na to, že jsou komentáře na sociálních sítích nenávistné. Ale pár dní poté, co pan Macinka zveřejnil dlouhý text s nějakými urážkami na mou osobu, jsem si všimla, že ten útok začíná být strašně koordinovaný," dodává.
Nenávist na sítích byla následně doprovázena i řadou přímých zpráv, obsahujících výhrůžky zabitím nebo smrtí. "Někdo mi třeba napsal, že mě přijde vypnout nebo že je na Discordu objednaná moje vražda… Jsem máma dvou dětí a jediné, co jsem vlastně udělala, bylo, že jsem odvedla svou novinářskou práci. To, jakým způsobem se odvíjela ta reakce, mi přišlo úplně za hranou," shrnuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:16 Tušila, jakou lavinu způsobí zveřejnění textu o trestním oznámení na Filipa Turka? Ví něco o vývoji případu? Jak dlouho zvažovala, jestli text publikovat, a z jakého zdroje čerpala?
05:16-11:02 Měla informace ještě před oficiálním podáním trestního oznámení? Byla oznamovatelka ochotná otevřeně komunikovat a jak na Apolenu Rychlíkovou působila? Snažila se informace od oznamovatelky ověřovat?
11:02-14:54 Jak reagoval Filip Turek, když se ho snažila kontaktovat s žádostí o vyjádření? Měla možnost si přečíst oboustrannou e-mailovou komunikaci a považuje ji za autentickou?
14:54-20:48 Je podezření, že se Turek choval vůči ženám násilně, důvodné? Má informace, jestli policie nebo státní zastupitelství aktivně hledají další možné oběti? Jak těžké je pro oběť rozhodnout se trestní oznámení podat?
20:48-26:26 Jak moc se chce případu dál věnovat? Vidí podobnosti s případem Dominika Feriho? Jak zvládá hrubé a útočné reakce veřejnosti?
26:26-30:45 Kdy je útok na novináře za hranou a je nutné kontaktovat policii? Jak vnímá vlnu podpory? Může mít vlna nenávisti ze strany veřejnosti dopad na její další práci?
30:45-32:51 Vnímá sebe sama jako novinářku, která provokuje? A co udělá, pokud případ policie odloží?