Vnitro chce řešit zvýšenou kriminalitu v průmyslových oblastech. Cizinci ruší noční klid i pořádek

před 1 hodinou

Ministr vnitra Milan Chovanec nechá zpracovat analýzu kvůli zvýšené kriminalitě v průmyslových oblastech. Velký nárůst především polských, rumunských a bulharských pracovníků přináší podle starostů a hejtmanů problémy v dopravě a bezpečnosti. Nejčastěji se zaměstnanci firem dopouštějí dopravních přestupků, ale ruší i noční klid a veřejný pořádek.

Praha – Kvůli zvýšené kriminalitě v průmyslových oblastech v Plzeňském a Královéhradeckém kraji vznikne na ministerstvu vnitra pracovní skupina, která by první analýzu pro vládu měla do měsíce zpracovat. Novinářům to řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který se se zástupci krajů a obcí sešel. Zvýšení počtu zaměstnanců firem, především z Polska, Rumunska a Bulharska, přináší podle starostů a hejtmanů bezpečnostní a dopravní potíže.

"Já chci zhruba do měsíce dát na vládu materiál, analýzu, kde bychom popsali stávající problémy. Popsali bychom takové tři okruhy, jeden operativní, druhý okruh, který nepotřebuje zásah do legislativy, a třetí legislativní. Chceme přizvat ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí," řekl Chovanec. Podle něj jde o nastavení pravidel v oblastech, kde je nízká hustota zalidnění a přichází do nich velké množství cizinců.

Podle Chovance se kriminalita v Borských polích na Plzeňsku meziročně zvýšila o 50 procent, v Kvasinách na Rychnovsku, kde má závod automobilka Škoda Auto, dokonce o 419 procent. Do řešení problému chce zapojit především zaměstnavatele. "Chceme je vyzvat k nějaké společenské odpovědnosti," řekl ministr. Problém je podle něj zejména u pracovních agentur, které nemají jasná pravidla. Nejčastěji se zaměstnanci firem dopouštějí dopravních přestupků, ruší také noční klid a veřejný pořádek.

Schůzky se zúčastnili i krajští policejní ředitelé. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého policie v oblastech nasadila pořádkové jednotky. Česká policie spolupracuje i se svými polskými protějšky.

autor: ČTK