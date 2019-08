Další plagiátorský skandál? Vládní protidrogová koordinátorka opisovala, tvrdí piráti

Českou vládu možná po roce čekají další nepříjemnosti kvůli možnému plagiátorství. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová čelí vážným obviněním ze strany pirátů, kteří tvrdí, že opsala zhruba třetinu své bakalářské i diplomové práce. O případu informoval web Seznam zprávy.

Podnět k prověření obou prací podal pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Jeho strana Vedralovou dlouhodobě kritizuje, například kvůli úmyslu snížení spotřební daně na pivo nebo zvýšení cen elektronických cigaret. "Chtěl jsem získat jistotu, jestli dokáže pracovat vědecky a na úrovni, kterou její funkce vyžaduje," řekl Seznamu Vymazal.

Vedralová svou bakalářskou práci na téma Epidemiologie pohlavně přenosných nemocí obhájila v roce 2001 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní dva specializované programy vyhodnotily, že zhruba 31 procent práce tvoří části, které koordinátorka slovo od slova okopírovala z dvou internetových zdrojů. Ty pak neuvedla v seznamu použité literatury.

Ještě hůř je na tom její diplomová práce, kterou Vedralová v roce 2005 zakončila studia managementu zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Shoda s jinými dokumenty je zde podle protiplagiátorských programů až 36 procent, píše Seznam.

Vedralová se k situaci zatím odmítla vyjádřit. "S ohledem na roky zpracování mých závěrečných prací a vámi uvedených informací nelze moje stanovisko poskytnout obratem," napsala Seznamu. Dále komunikovat odmítla.

Vedralová byla nejhorší možná volba, řekl její předchůdce

Vedralová čelila kritice kvůli údajnému nedostatku zkušeností už při svém zvolení do funkce v srpnu 2018, a to jak od opozice, tak od jejího předchůdce Jindřicha Vobořila, který současné ředitelce odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR vytýkal také její předchozí působení na ministerstvu zdravotnictví.

"Když vidím, že v oblasti alkoholu a tabáku, kterou ministerstvo v osobě Vedralové řešilo tolik let, dnes Česko vyskakuje na těch nejhorších příčkách - tak je to ten důvod, proč svůj hlas zvedám a říkám, že to není nejlepší volba," řekl Vobořil Českému rozhlasu s tím, že podle něj byli ve výběrovém řízení mnohokrát schopnější lidé. Vedralová nedostatek kvalifikace odmítla s odkazem na svá studia na vysoké škole.

Nebylo by to poprvé, co by českou vládou nebo jejím okolím otřásl plagiátorský skandál. Loni v létě museli kvůli opisování v univerzitních pracích ze svých postů po pár dnech odstoupit ministr práce Petr Krčál (ČSSD) a ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO).

Odbor protidrogové politiky působí jako poradní orgán vlády, kvůli čemuž Vedralová při nástupu do funkce pozastavila své dosavadní členství v ČSSD.