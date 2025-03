Svatovítské varhany konečně dosednou na své místo, příprava začne příští týden

V následujícím týdnu by se u katedrály svatého Víta na Pražském hradě měla začít chystat instalace nových varhan, na které se za téměř deset let ve sbírce sešlo více než 106 milionů korun. U dříve opravené kruchty by se mělo postavit například podpůrné montážní lešení. Informace potvrdil mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Správa Pražského hradu podle sdělení fondu předala místo pro montáž firmě zhotovitele varhan Gerharda Grenzinga z katalánského El Papiolu. Následovat bude nutná pasportizace, tedy soupis současného stavu, stavba ohrady a lešení. Až pak se své práce budou moci ujmout varhanáři a budou moci přivézt nové píšťaly v délce do sedmi metrů. Situací se tento týden zabývalo vedení nadačního fondu. "V nejbližších dnech se začne přivážet lešení pro stavbu varhan. První části samotných varhan by měly do Prahy dorazit kolem Velikonoc," uvedl Prinz. Na duben fond plánuje tiskovou konferenci. V celonárodní sbírce, která trvá bezmála deset let, se na nové varhany od lidí a firem k dnešnímu dni sešlo zhruba 106,65 milionu korun, což pokrývá 96 procent očekávaných nákladů. Veřejnost mohla přispět například v projektu adopce píšťal. Vlastní stavba by podle dřívějších informací měla trvat do konce července, zároveň mají duchovní na svátek svatého Víta 15. června nástroji požehnat. Následovat bude ladění nástroje, které se musí z akustických důvodů konat převážně v nočních hodinách a potrvá od začátku srpna do 12. prosince. Po faktickém dokončení však bude třeba ještě řada měření a posuzovaní. Předání nástroje se tak plánuje až na konec února 2026. Aby bylo vůbec možné nástroj do katedrály umístit, bylo nejprve třeba zesílit kruchtu, kůr nad vchodem, aby unesly potřebnou zátěž v desítkách tun. Kolaudace byla začátkem letošního února. Nový nástroj bude mít čtyři manuály s pedálem a 96 rejstříků. Hlavním důvodem pro nové varhany byla nízká kvalita a dosah dosavadního nástroje ze 30. let 20. století. Související Vltavská filharmonie: oproti původnímu odhadu vyjde skoro dvojnásobně dráž Historie varhan ve Svatém Vítu je podle webu katedrály poměrně pohnutá. Varhany instalované při rozmachu nástroje počátkem 16. století shořely při požáru v roce 1541. Následné takzvané Ferdinandovy varhany hořely během pruského bombardování Prahy v roce 1757. Tachovský varhanář Antonín Gartner pak postavil varhany barokní, dosloužily na přelomu 19. a 20. století. V roce 1923 byl při dostavbě katedrály nástroj rozebrán, po stavbě se měl znovu složit. "…většina jeho částí byla doslova rozkradena. V roce 1929 tak byla na druhém patře kruchty sestavena pouze jejich prospektová část, která dodnes slouží jako kulisa," stojí v článku. Současný nástroj, romantické varhany se třemi manuály a 58 rejstříky dokončil kutnohorský varhanář Josef Melzer v roce 1930. Podle správců katedrály dnes nástroj postavený z nekvalitních materiálů současnému prostoru nestačí. Nové varhany zároveň mají ve 21. století dokončit dostavbu katedrály. Uvádí se, že jsou posledním krokem, který zbývá po 700 letech stavby katedrály svatého Víta učinit.