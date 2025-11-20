V Česku se dál ochladí, mrznout má i přes den a srážky se čekají i sněhové

Sněhové přeháňky nebo slabé sněžení ve čtvrtek přijdou od severozápadu, četnější budou na horách. V polohách pod 400 metrů budou srážky smíšené nebo dešťové. Teploty by mimo hory neměly klesnout pod nulu. V pátek se nad bod mrazu už někde nedostanou, nebe bude dál spíš zatažené. Sněhové přeháňky meteorologové očekávají na jihovýchodě a východě Česka místy, jinde ojediněle a pod 300 metrů zpočátku i srážky smíšené.
V sobotu může být během dne přechodně místy polojasno, v neděli mraků ještě ubyde. Sněžení nebo sněhové přeháňky se budou v obou víkendových dnech dál místy objevovat na jihovýchodě a východě. Teplotní maxima přes den se podle ČHMÚ budou pohybovat od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. V noci může teploměr ukázat až minus osm stupňů.
Na počátku příštího týdne se nebe víc zatáhne. Postupně přibyde deště a přeháněk, od středních poloh budou srážky sněhové. Teploty se i přes den budou dál držet kolem nuly.