"Denní teplotní maxima se dnes pohybovala většinou mezi deseti až 15 stupni Celsia, ale na východě a severovýchodě, kde bylo více slunečního svitu a o něco silnější vítr, bylo tepleji," uvedl ČHMÚ. Vedle Karviné teplota přesáhla 20 stupňů Celsia ještě ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku, kde bylo 20,4 stupně, oba tyto údaje ale meteorologové nepočítají mezi rekordní, protože takové jsou podle nich až v případě alespoň třicetileté řady měření. Rekordních pro 1. listopad tak bylo až 20 stupňů Celsia naměřených v Ostravě-Porubě, kde dnešek přepsal 19,7 stupně z roku 2018.
Dosud nejvyšší teplotu pro první listopadový den dnes naměřili také na třech dalších místech v Moravskoslezském kraji a pěti ve Zlínském kraji. Tam bylo nejtepleji v Holešově na Kroměřížsku, kde dnešních 19,4 stupně Celsia překonalo dosavadní maximum 18,3 stupně z roku 2018. Po jedné rekordní teplotě dnes meteorologové zaznamenali v Olomouckém a Libereckém kraji.
V dalších dnech se podle předpovědi na webu ČHMÚ ochladí. V neděli meteorologové očekávají přes den devět až 14 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 16 stupňů. V pondělí by teploty přes den neměly přesáhnout 12 stupňů Celsia.