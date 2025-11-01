Domácí

Neuvěřitelný listopad. V Česku padaly teplotní rekordy, v Karviné bylo přes 20 stupňů

ČTK ČTK
před 26 minutami
První listopadový den přinesl do Česka nadprůměrné teploty. Na 11 ze 170 dlouhodobě měřících stanic dnes padly teplotní rekordy, hlavně ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Na třech místech teploměr ukázal 20 a víc stupňů Celsia, vůbec nejtepleji bylo v Karviné 20,7 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Viktor Vondra

"Denní teplotní maxima se dnes pohybovala většinou mezi deseti až 15 stupni Celsia, ale na východě a severovýchodě, kde bylo více slunečního svitu a o něco silnější vítr, bylo tepleji," uvedl ČHMÚ. Vedle Karviné teplota přesáhla 20 stupňů Celsia ještě ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku, kde bylo 20,4 stupně, oba tyto údaje ale meteorologové nepočítají mezi rekordní, protože takové jsou podle nich až v případě alespoň třicetileté řady měření. Rekordních pro 1. listopad tak bylo až 20 stupňů Celsia naměřených v Ostravě-Porubě, kde dnešek přepsal 19,7 stupně z roku 2018.

Dosud nejvyšší teplotu pro první listopadový den dnes naměřili také na třech dalších místech v Moravskoslezském kraji a pěti ve Zlínském kraji. Tam bylo nejtepleji v Holešově na Kroměřížsku, kde dnešních 19,4 stupně Celsia překonalo dosavadní maximum 18,3 stupně z roku 2018. Po jedné rekordní teplotě dnes meteorologové zaznamenali v Olomouckém a Libereckém kraji.

V dalších dnech se podle předpovědi na webu ČHMÚ ochladí. V neděli meteorologové očekávají přes den devět až 14 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 16 stupňů. V pondělí by teploty přes den neměly přesáhnout 12 stupňů Celsia.

 
domácí počasí teplota rekord Karviná

