Průvod Prague Pride dorazil na Letnou. Akce se účastní desetitisíce lidí

V centru Prahy se sešly desetitisíce lidí, kteří se od jedné hodiny odpoledne účastnili průvodu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans a queer lidí (LGBT+) Prague Pride. Lidé přicházeli s duhovými vlaječkami, případně si je na místě pořizovali, někteří mají symbolické barvy duhy namalované na tvářích. První účastníci průvodu dorazili před půl třetí odpoledne na Letnou.

Duhový průvod byl letos bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost. Podle odhadů policie se pochodu účastnilo na šedesát tisíc lidí. Původní odhad třicet tisíc účastníků zvýšila policie poté, co se cestou k průvodu přidávaly další skupiny lidí.

V čele účastníci nesli velký transparent s názvem akce, název také tvořil dohromady barevné balonky s písmeny, z nichž každý nesl jeden člověk. Mezi těmi, kdo byli v prvních řadách, byl i pražský primátor Zdeněk Hřib s manželkou.

Po cestě ulicí Na Příkopě se účastníci průvodu potkali s několika muži, kteří pronášeli biblické citáty a v souvislosti s průvodem mluví o hříchu. Nesetkali se však s odezvou jeho účastníků. Na situaci dohlížejí policisté. Duhový průvod byl letos bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost.

Účastníci akce měli transparenty, například se slogany vyzývající k podpoře LGBT+ komunity. Řada lidí měla také na krku květinové girlandy v barvách duhy, papírové květiny či balonky, někteří přicházeli v kostýmech.

Průvod prošel přes Staroměstské náměstí a Pařížskou ulicí k Vltavě a přes Čechův most. Poté pokračoval po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či rodiče s kočárky zajistili od schodů na Letnou cestu autobusem.

Akce se zatím obešla bez jakýchkoliv komplikací a incidentů, řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. "Nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku či jiné problémy," uvedl.

V Letenských sadech a na pláni bude do večera hudební a doprovodný program, a to na šesti pódiích. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.

Průvod se konal poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19.