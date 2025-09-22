Vrchol Dnů NATO v Ostravě: Podívejte se, jak show Red Arrows viděli piloti

Minimum oblaků, teploty jako v létě a 150tisícová návštěvnost. To jsou ve zkratce letošní Dny NATO, které na ostravském letišti Mošnov proběhly během posledního letního víkendu. I když průlet strategického bombardéru B-52 si mohli lidé na Ostravsku vychutnat jen v sobotu, většina představení na nebi se opakovala po oba víkendové dny. A to včetně dechberoucí a poměrně dlouhé show britských Red Arrows.
I díky ideálnímu letovému počasí, které nad Mošnovem panovalo, si teď jejich představení můžete zopakovat. Jen z jiného pohledu - tentokrát přímo z kokpitu proudového letounu Hawk.
Dny NATO v Ostravě jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a každoročně je provází velká návštěvnost. Lidé přijíždějí z celé republiky, velké množství návštěvníků je i ze zahraničí, zejména z blízkého Polska.