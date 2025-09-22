Domácí

Vrchol Dnů NATO v Ostravě: Podívejte se, jak show Red Arrows viděli piloti

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR měl díky bohatému programu hned několik vrcholů, jedním z nich byla propracovaná show akrobatické skupiny Red Arrows britského Královského letectva RAF. Podívejte se na jejich vystoupení očima pilota jednoho z červených hawků.
Show Red Arrows z kokpitu letadla během Dnů NATO v Ostravě | Video: Red Arrows

Minimum oblaků, teploty jako v létě a 150tisícová návštěvnost. To jsou ve zkratce letošní Dny NATO, které na ostravském letišti Mošnov proběhly během posledního letního víkendu. I když průlet strategického bombardéru B-52 si mohli lidé na Ostravsku vychutnat jen v sobotu, většina představení na nebi se opakovala po oba víkendové dny. A to včetně dechberoucí a poměrně dlouhé show britských Red Arrows.

I díky ideálnímu letovému počasí, které nad Mošnovem panovalo, si teď jejich představení můžete zopakovat. Jen z jiného pohledu - tentokrát přímo z kokpitu proudového letounu Hawk.

Dny NATO v Ostravě jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a každoročně je provází velká návštěvnost. Lidé přijíždějí z celé republiky, velké množství návštěvníků je i ze zahraničí, zejména z blízkého Polska.

Průlet Red Arrosws na Prahou v doprovodu stíhaček Ja-39 Gripen (18. září 2025):

Legendární skupina Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem | Video: 21. základna taktického letectva Čáslav

 
Mohlo by vás zajímat

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos přiznal vinu, Hlubuček naopak

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos přiznal vinu, Hlubuček naopak

Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl

Lobbista a sponzor ODS zná trest za ovlivňování tendrů. Vězení nakonec unikl

Klíčová část Pražského okruhu ohrožena? Soud musí znovu řešit stížnosti ekologů

Klíčová část Pražského okruhu ohrožena? Soud musí znovu řešit stížnosti ekologů

"Nespravedlivé" počasí a studený převrat. Předpověď na víkend je už ale jiná

"Nespravedlivé" počasí a studený převrat. Předpověď na víkend je už ale jiná
domácí Aktuálně.cz Obsah dny nato NATO

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
"První zásahy v historii." Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské obojživelníky

ŽIVĚ
"První zásahy v historii." Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské obojživelníky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 30 minutami
Kvíz: Jste správný rocker? Od Olympicu přes Nirvanu až k ukousnuté hlavě
Infografika

Kvíz: Jste správný rocker? Od Olympicu přes Nirvanu až k ukousnuté hlavě

V našem kvízu si můžete ověřit, zda znáte texty nejznámějších rockových písní, skandály muzikantů, názvy kapel i jejich tvorbu.
před 30 minutami
"Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla." Kreml ostře hájí let svých MiG-31

"Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla." Kreml ostře hájí let svých MiG-31

Kreml obvinil Estonsko, že falešně nařklo piloty tří ruských stíhaček MiG-31 z pátečního narušení estonského vzdušného prostoru.
před 39 minutami
Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

Do konce roku Elán vystoupí v Brně, Ostravě a Košicích s programem Elán 70 – Oslavy pokračují.
před 41 minutami
Česko má novou psovitou šelmu. Predátory z Balkánu zachytila fotopast na jihu Moravy

Česko má novou psovitou šelmu. Predátory z Balkánu zachytila fotopast na jihu Moravy

V národním parku Podyjí se objevili šakali. Fotopast na nové pastvině exmoorských koní u Havraníků zachytila hned dva jedince.
před 45 minutami
"Odpouštím mu." Kirkova manželka dojala publikum, Trump se setkal se svým s rivalem
12 fotografií

"Odpouštím mu." Kirkova manželka dojala publikum, Trump se setkal se svým s rivalem

Podle BBC událost jasně ukázala, jak Kirkova vražda odhalila extrémní politické rozpory ve Spojených státech.
před 1 hodinou
V planetáriu ožije sci-fi komedie se Spejblem a Hurvínkem. Půjde o 360° projekci

V planetáriu ožije sci-fi komedie se Spejblem a Hurvínkem. Půjde o 360° projekci

Projekce loutkového filmu obklopí diváka obrazem i zvukem. Umožní to nová led technologie v kupoli pražského planetária o průměru 22 metrů.
Další zprávy