Tropy se budou střídat s ochlazením a přeháňkami, pršet má i o víkendu

Pondělní tropické teploty v Česku vystřídá večer studená fronta, je výstraha na silné bouřky a kroupy. V úterý má přijít ochlazení a přeháňky. V polovině týdne bude znovu až 27 stupňů Celsia, srážky ve středu a ve čtvrtek meteorologové neočekávají.

O víkendu se vrátí přeháňky a teploty klesnou pod 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Dneska se znovu dočkáme nadprůměrně vysokých teplot. Na některých místech zaznamenáme i tropický den, kdy teplota překročí 30 stupňů Celsia," napsal ČHMÚ na Facebooku.

Dne zároveň platí výstraha na silné bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami od 17:00 do 23:00. Přívalový déšť může zatopit podchody, podjezdy a sklepy, nárazy větru mohou lámat větve stromů. "Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty," uvedl ČHMÚ.

Varování platí pro pás od Šumavy přes střední Čechy a Prahu po Jizerské hory, největší dopady meteorologové předpokládají v jižních Čechách. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

ČHMÚ upozornil zároveň na to, že průměrná maxima pro toto období jsou jen 19 stupňů. Večer a v noci se studenou frontou od západu dorazí místní přeháňky a bouřky, s nimi pak následující den ochlazení, uvedli meteorologové.

Úterní nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 25 stupňů, předpověď předpokládá místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Středa a čtvrtek by se měly obejít bez srážek, denní maxima by se měla dostat ve středu na 25 stupňů a ve čtvrtek na 27 stupňů Celsia.

Od pátku se déšť a přeháňky na většině území vrátí. Teploty v pátek mohou ještě vystoupat na 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kvůli nástupu zvlněné studené fronty už jen 18 stupňů. Teploty pod 20 stupni většinou zůstanou i během víkendu, srážek a oblačnosti bude postupně ubývat.