Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí

"Sněží, je mínus patnáct stupňů, mrznou vám lana, na palubě máte led… to je opravdu něco, co většina lidí zažít nechce," myslí si host Terezy Engelové. Dodává ale, že jsou i tací, kteří právě tohle zažít chtějí.
Na jeho - dnes již vyhlášené - plavby se údajně hlásí jen "lidé zralí na chocholouška". Těm, které osobně nezná, se prý plavbu po zimním Baltu snaží vždycky rozmluvit. "Popisuju jim ty hrůzy - tu zimu, to zvracení, to nepohodlí, to peklo, které tam budou zažívat. Abych je prostě přesvědčil, že tam jet nechtějí."
Důležité ale není znát jen úskalí, která si pro námořníky připravila příroda, upozorňuje Zindulka. "Když má člověk plout bezpečně, tak jedna z věcí, které musí sledovat, je politika. Na Baltu se od roku 2022 setkáváme pořád s nějakými varováními."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:31 Jak se z člověka stane "guru" českého námořního jachtingu? Proč je jachting v Česku tak populární? V čem se liší letní jachting od zimního a expedičního? Co ho na zimních plavbách láká a jak vybírá posádku?
04:31-09:59 Jaké nejhorší situace v zimě na Baltu řeší a stává se, že někdo plavbu vzdá? Liší se čeští jachtaři od námořních národů v ochotě riskovat?
09:59-16:08 Jak se za 40 let změnila bezpečnost a výbava. Co musí mít ideální loď do ledu? Jak mohou nové technologie a umělá inteligence zvýšit bezpečnost na moři? Co musí umět nováček na extrémní plavbě a jak fungují noční hlídky?
16:08-19:17 Jak reálně vypadá záchrana uprostřed bouře? Zvažoval sólové plavby kolem světa? Jak se při takových plavbách řeší bezpečnost?
19:17-25:06 Jaké je Zindulkova nejdobrodružnější arktická historka z posledních let? Rozvíjí moře intuici?
25:06-28:52 Když se liší hlášení radaru a vlastní intuice, čemu dává přednost? Umí ho moře stále překvapit? Sleduje kvůli bezpečné plavbě i geopolitiku a regionální rizika?
28:52-31:38 Byl někdy zatčen jako domnělý špion? Co mu jachting dal a co vzal? Jaký je jeho nesplněný námořní sen?