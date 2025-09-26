Domácí

Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Rozdíl mezi klasickým jachtingem a jachtingem na Baltu je podle mořeplavce Jiřího Zindulky extrémní. Plavit se v zimě tam, kde mají lidé obtíže i v létě, je pro většinu jachtařů asi totální představa pekla, konstatuje.
Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Zindulka | Video: Tereza Engelová

"Sněží, je mínus patnáct stupňů, mrznou vám lana, na palubě máte led… to je opravdu něco, co většina lidí zažít nechce," myslí si host Terezy Engelové. Dodává ale, že jsou i tací, kteří právě tohle zažít chtějí.

Na jeho - dnes již vyhlášené - plavby se údajně hlásí jen "lidé zralí na chocholouška". Těm, které osobně nezná, se prý plavbu po zimním Baltu snaží vždycky rozmluvit. "Popisuju jim ty hrůzy - tu zimu, to zvracení, to nepohodlí, to peklo, které tam budou zažívat. Abych je prostě přesvědčil, že tam jet nechtějí."

Důležité ale není znát jen úskalí, která si pro námořníky připravila příroda, upozorňuje Zindulka. "Když má člověk plout bezpečně, tak jedna z věcí, které musí sledovat, je politika. Na Baltu se od roku 2022 setkáváme pořád s nějakými varováními."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:31 Jak se z člověka stane "guru" českého námořního jachtingu? Proč je jachting v Česku tak populární? V čem se liší letní jachting od zimního a expedičního? Co ho na zimních plavbách láká a jak vybírá posádku?

04:31-09:59 Jaké nejhorší situace v zimě na Baltu řeší a stává se, že někdo plavbu vzdá? Liší se čeští jachtaři od námořních národů v ochotě riskovat?

09:59-16:08 Jak se za 40 let změnila bezpečnost a výbava. Co musí mít ideální loď do ledu? Jak mohou nové technologie a umělá inteligence zvýšit bezpečnost na moři? Co musí umět nováček na extrémní plavbě a jak fungují noční hlídky?

16:08-19:17 Jak reálně vypadá záchrana uprostřed bouře? Zvažoval sólové plavby kolem světa? Jak se při takových plavbách řeší bezpečnost?

19:17-25:06 Jaké je Zindulkova nejdobrodružnější arktická historka z posledních let? Rozvíjí moře intuici?

25:06-28:52 Když se liší hlášení radaru a vlastní intuice, čemu dává přednost? Umí ho moře stále překvapit? Sleduje kvůli bezpečné plavbě i geopolitiku a regionální rizika?

28:52-31:38 Byl někdy zatčen jako domnělý špion? Co mu jachting dal a co vzal? Jaký je jeho nesplněný námořní sen?

 
Mohlo by vás zajímat

Záhadné lety pro Motol. Od armády je měl zdarma, pojišťovně fakturoval statisíce

Záhadné lety pro Motol. Od armády je měl zdarma, pojišťovně fakturoval statisíce

Jak si představuje daně ANO, Spolu nebo Stačilo! Objevují se i "exotické" nápady

Jak si představuje daně ANO, Spolu nebo Stačilo! Objevují se i "exotické" nápady

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Podpora zla je hřích, varuje Graubner před volbou Stačilo!. Nesmysl, reaguje Maláčová

Podpora zla je hřích, varuje Graubner před volbou Stačilo!. Nesmysl, reaguje Maláčová
domácí Aktuálně.cz Obsah námořník extrém Baltské moře mořeplavec dobrodruh jachting

Právě se děje

Aktualizováno před 15 minutami
"Bolí to." Ondra zaznamenal nejhorší výsledek v kariéře, nedostal se ani do finále

"Bolí to." Ondra zaznamenal nejhorší výsledek v kariéře, nedostal se ani do finále

Trojnásobný šampion se dostal na čtyřicátý chyt, k postupu do bojů o medaile by potřeboval ještě šest chytů.
před 30 minutami
Menšík zabral v pravý čas, díky tomu zvládl vstup do turnaje v Pekingu

Menšík zabral v pravý čas, díky tomu zvládl vstup do turnaje v Pekingu

Dalším soupeřem českého tenisty bude domácí Šang Ťün-čcheng (238. na žebříčku ATP), nebo Francouz Arthur Cazaux (80.).
Aktualizováno před 32 minutami
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

ŽIVĚ
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Politici chtějí hity. Když písně volebních kampaní končí skandály a soudními spory

Politici chtějí hity. Když písně volebních kampaní končí skandály a soudními spory

Hudba dokáže dodat předvolebním agitacím emoce. Ale zpěváci u nás i ve světě se oprávněně zlobí, když jejich písně zazní na mítincích bez souhlasu.
před 1 hodinou

Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí

Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
před 1 hodinou
Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů

Trump pokračuje v tažení proti opozici. Exšéf FBI Comey byl obviněn ze dvou zločinů

Stalo se tak stalo jen pár dní poté, co Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k důraznějšímu vyšetřování jeho politických odpůrců.
před 1 hodinou
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily

Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily

Trump nová cla oznámil ve čtvrtek večer místního času ve třech samostatných příspěvcích na své sociální síti. Platit mají začít od 1. října.
Další zprávy