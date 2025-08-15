Rekordní vedra. Na většině stanic padly rekordy, v Dobřichovicích bylo 36,9 stupně

Na svém facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejteplejším dnem letošního roku i po pátku 15. srpna zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.
"Nejtepleji dnes bylo v nižších polohách středních, západních a severozápadních Čech," uvedli v pátek meteorologové. Těsně za Dobřichovicemi byly Kopisty na Mostecku, kde se teplota vyšplhala na 36,8 stupně. V pražských Komořanech naměřili 36,6 stupně, o desetinu méně bylo v Tuhani na Mělnicku. V pražské Libuši, Plzni-Mikulce a v Husinci-Řeži u Prahy pak bylo odpoledne shodně 36,4 stupně Celsia.
Velmi teplá byla už noc na pátek. Na mnoha místech byla takzvaně tropická, což znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na stanici Kateřinice, Ojičná na Vsetínsku, kde teploměr v pátek ráno ukázal 23,9 stupně.
V sobotu se začne od západu ochlazovat, teploty přes 31 stupňů očekávají meteorologové už jen na jižní a střední Moravě. Na jihu Čech a Moravy hrozí ojediněle silné bouřky, doprovázet je může přívalový déšť kolem 40 milimetrů, případně kroupy.
"První bouřky se objeví už dopoledne a kolem oběda (výjimečně dokonce i ráno) hlavně na Šumavě a v Pošumaví, případně jeho okolí. Zde také budou nejdříve slábnout," sdělil ČHMÚ. Další bouřky pak meteorologové očekávají v sobotu odpoledne i v oblasti jižní Moravy a na východě Jihočeského kraje. Upozorňují ale, že se vyskytnou jen na malé části území a přinést mohou hlavně velmi lokální přívalové srážky. "S ohledem na velké sucho budou ale případné dopady spíše malé," dodali.