Dědictví Cyrila a Metoděje je úžasné, řekl nuncius. Věřící lákalo vzácné palladium

Asi 40 tisíc lidí přijelo do Velehradu na letošní Dny lidí dobré vůle. Na hlavním pódiu nad oltářem bylo umístěno takzvané Palladium země české. Obrázek Staroboleslavské madony je po staletí jedním ze symbolů české státnosti a jedno z hlavních lákadel letošních oslav na Velehradě. Převoz palladia ze Staré Boleslavi si vyžádal mimořádná bezpečnostní opatření.

Palladium země české je kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem velký asi 19 x 13,5 centimetru. Podle legendy jej svatému Václavovi darovala jeho babička Ludmila, která ho dostala přímo od svatého Metoděje.

Palladium země České se vrací na Velehrad, už 4. července! Více: https://t.co/TbH3rWILfm pic.twitter.com/a8pZqL9Vqs — Dny lidí dobré vůle (@velehrad_oslavy) June 28, 2019

"Neustále je zapotřebí zdůrazňovat, že palladium se svou duchovní hodnotou, svým duchovním významem, v podstatě rovná českým korunovačním klenotům. Takže tomu odpovídají bezpečnostní opatření a nakonec i ta trochu výjimečnost, že člověk může zhlédnout skutečně originál tohoto palladia," vysvětlil diecézní konzervátor pražského arcibiskupství Vladimír Kelnar.

Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi a vystavuje se pouze výjimečně. Kromě každoroční svatováclavské bohoslužby ve Staré Boleslavi jej mohli lidé naposledy vidět v roce 2009 při návštěvě papeže Benedikta XVI. a o rok dříve na velké svatováclavské výstavě v Praze. Od roku 2016 je palladium národní kulturní památkou.

Vystavení památky na Velehradě připomnělo mimo jiné 1150. výročí od smrti svatého Cyrila a jmenování svatého Metoděje prvním moravským arcibiskupem, 200 let od jmenování kardinála Jana Rudolfa třetím olomouckým arcibiskupem a také 30. výročí svatořečení Anežky České. Loni byla na Velehradě vystavena lebka svaté Ludmily, která dle tradice přijala na Velehradě křest.

Dny lidí dobré vůle připomínající odkaz slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou jednou z největších církevních akcí v zemi a letos se konaly 20. rokem.

Dědictví Cyrila a Metoděje je úžasné, prohlásil nuncius

Význam svatých Cyrila a Metoděje i výzvy současného světa zmínil dnes v kázání na Velehradě apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo. Byl hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté, kterou vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku.

"Dnes oslavujeme svaté Cyrila a Metoděje, kteří byli posláni, po dvou, jako apoštolové v evangeliu. Byli to dva muži, dva bratři, kteří se vydali na cestu ze svého domova v Soluni a začali hlásat evangelium lidem, našim předkům, kteří ještě neznali osobu Ježíše Krista. Vydali ze sebe to nejlepší a dědictví, které nám předali, je úžasné: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího," řekl Balvo.

Dnešní svět se podle něj vyznačuje stejnými obtížemi a výzvami, kterým čelily první křesťanské komunity v Korintu. "Je zde tolik nespravedlnosti a zlo je ve společnosti skutečně přítomno. Je zde na výběr tolik různých filozofií a náboženských směrů. My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší z toho všeho, čím jsme a co máme, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky," nabádal nuncius Balvo.

Na Velehrad přišli poutníci z různých koutů republiky, někteří byli v krojích. Velehrad byl cílem také mládeže z ostravsko-opavské diecéze. "Šlo nás 85 poutníků, 150 kilometrů. Začali jsme v sobotu, šli celý týden, v dešti, ve slunci, v horku. Ale naše mládež to zvládla. Byla to náročná, ale pěkná pouť," popsal organizátor pouti Bartlomiej Blaszka. Zájem mladých lidí zúčastnit se poutí podle něj roste, letos putovali již 12. rokem. Loni šlo na Velehrad ze severu Moravy 60 mladých lidí.

Letos nebylo na Velehradě takové horko jako v minulých letech, zdravotníci díky tomu ošetřili méně lidí. "Rána byla chladná, okolí baziliky se díky tomu nestačilo rozehřát. Bylo příjemně na mši i čtvrtečním koncertu," uvedla zdravotnice Maltézské pomoci Lucie Marešová.

Dobrovolníci Maltézské pomoci také roznášeli mezi lidi při mši vodu. Maltézská pomoc je i hlavním organizátorem setkání handicapovaných na Velehradě, letos přijelo asi 120 vozíčkářů.