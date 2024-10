Fiala má dvě tváře, bouchly mu saze. Teď ví, že udělal chybu, říká o vládě Dolejší

"Fialovy reakce ukazují, že si jako málokdo uvědomuje, že to fakt byla chyba," říká politický komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší ke způsobu odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše premiérem Petrem Fialou. "Ty opakované otázky ho vytáčí, protože míří na to, co od něj nikdo nečekal. Že se zachová, tak jako někdo tomu říká, 'srabácky'," dodává novinář.

31:50 Spotlight Aktuálně.cz - Václav Dolejší | Video: Tým Spotlight