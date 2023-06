Rusko míří do situace hraničící s kolapsem. Putin je jako zraněné zvíře, říká Telička

Tisíce Ukrajinců na jihu země jsou podle tamních úřadů v ohrožení kvůli zničené Kachovské přehradě. Ukrajinská armáda tvrdí, že přehradu vyhodily do povětří ruské jednotky. "Pro tento čin se těžko hledají slova. Dosud nevybíravé nehumánní útoky Rusů jsou následovány něčím, co má dalekosáhlé důsledky," říká bývalý diplomat Pavel Telička. Jak by podle něj měl západní svět reagovat?

27:54 Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Telička | Video: Jakub Zuzánek

"Vladimir Putin a jeho režim se dostali do situace, kde už je téměř každý scénář špatný. Je to jako u zraněného zvířete zahnaného do kouta. Už se nedokáže chovat rozumně, nedokáže číst realitu," vysvětluje někdejší místopředseda Evropské komise a exposlanec Evropského parlamentu za hnutí ANO Telička. "Rusové si nechutným způsobem berou obyvatele postižené oblasti za rukojmí, nehledí na životy," doplňuje. Rusko se podle jeho názoru již v několika oblastech dostává do situace hraničící s kolapsem, který se projeví v následujících dvanácti měsících. Zároveň však upozorňuje, že v tuto chvíli jde především o to podpořit Ukrajinu v protiofenzivě, která může situaci, která je dlouhodobě neakceptovatelná, kvalitativně změnit. Pavel Telička v rozhovoru se Světlanou Witowskou rovněž mluví o stavu demokracie v Evropě. "Maďarsko je skutečně tragický úkaz. De facto je to trojský kůň v euroatlantické společnosti, protože čistě s cílem svých partikulárních zájmů do značné míry slouží zájmům ruského agresora," popisuje. A s obavami hledí na politické a společenské dění na Slovensku, kde se blíží předčasné volby, v nichž je podle dosavadních průzkumů favoritem bývalý premiér Robert Fico. "Bohužel na Slovensku vidíme nezralou politickou reprezentaci, velmi populistickou, naivní, zahleděnou do nějakých parciálních zájmů. Česko naštěstí vidím jako součást Západu," tvrdí někdejší europoslanec za hnutí ANO Andreje Babiše. Telička se vyjadřuje i ke svému někdejšímu stranickému šéfovi. Babiš a jeho blízcí spolupracovníci se podle něj v době, kdy vedle nich působil, chovali jinak, zastávali jiné názory, ale postupně otočili směřování hnutí o 180 stupňů. "Řekl bych, že úplně optimální by bylo, kdyby se Orbán, Fico i Babiš odebrali co nejdříve do politického důchodu," dodává Pavel Telička. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

