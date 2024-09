Předpověď ekonoma: Další vláda to bude mít extrémně blbé. Na vině je i rozhodnutí ODS

"Můžete být pravičák, můžete být levičák, ale nesmíte být blbec, to je základ. Musíte vědět, že finanční rovnováha je něco, co by mělo být před závorkou. Jsme malá otevřená ekonomika a nemůžeme si dovolit to co USA," komentuje stav financí ekonom Miroslav Zámečník. Díra, která v nich vznikla po zrušené superhrubé mzdě, se podle něj jen tak nezalepí. "Pro to ODS nikdy neměla hlasovat," říká.

Spotlight Aktuálně.cz - Miroslav Zámečník | Video: Tým Spotlight