Máme se na co těšit. Dorazín popsal Putinovy plány. "Zákeřná" hra se asi dotkne i nás

"Strach nesmí člověka úplně ochromit a znemožnit mu pohyb. Viděl jsem ale i případy, že člověk úplně strhnul a prostě zůstal stát," říká o důležitém pravidle, se kterým jezdí i do nejnebezpečnějších částí Ukrajiny, novinář Martin Dorazín. Z válkou zmítané země už přinesl stovky hodin rozhovorů a teď o něm vznikl dokumentární film Válečný zpravodaj, který zachycuje život novináře ve válečné zóně.

"V konfliktech počítáte s tím, že uvidíte krev, zraněné a mrtvé lidi. Ale co mě asi nejvíc dostalo, to jsou chlapi, kteří pláčou. Staří chlapi se tam prostě rozbrečí, protože se jim zhroutil celý život," popisuje nejsilnější momenty z pobytu v Ruskem napadené zemi Dorazín a dodává, že v takových chvílích člověk nemůže zůstat úplně nestranný.

"Mám tam kamarády, spolužáky a spolužačky a nové i staré přátele. Ti lidé jsou nám blízcí svou mentalitou v tom dobrém i špatném. A já si nemyslím, že reportér by měl zůstat úplně nezúčastněný, protože je to potom vidět na jeho práci," komentuje zahraniční zpravodaj, jak se ho válka dotýká.

V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou Dorazín popisuje, jak se díky místním může pohybovat i blízko ukrajinské válečné linie, ale také, jak se snaží na pomoci podílet on sám. "Připadá mi zbytečné tam jet jenom proto, abych natočil nějakou reportáž a nic nepřivezl. Vždycky se proto veze nějaká humanitární pomoc a zpátky zase lidé, kteří se chtějí evakuovat," líčí novinář způsob svojí práce, který zobrazuje i film Válečný zpravodaj.

Podle reportéra je pro Ukrajinu v současné době největší výzvou zajištění kontinuálních dodávek zbraní, kterých má dlouhodobě nedostatek. "Houfnice nemůžou stát. Děla a tanky potřebují něčím střílet, a když to nemají, tak se Ukrajinci musí stáhnout," vysvětluje Dorazín s tím, že jedině důraznější zbraně by mohly donutit Putina k vyjednávání a zamezily radikálnímu zhoršení situace, které podle reportéra hrozí.

Zahraniční zpravodaj zároveň upozorňuje, jak zákeřný, nevypočitatelný a nebezpečný protivník je Rusko nejen pro Ukrajinu, ale také pro nás. "Myslím, že ruskou hybridní válku pocítíme ve volebním roce. Vývoj na Slovensku, v Maďarsku, Moldavsku a teď v Gruzii ukazuje, že Rusko aktuálně nehraje hru jenom na ukrajinské šachovnici, ale na všech ostatních. Putin to velice rád říká, že je simultánní hráč a myslí to vážně," varuje novinář s tím, že Rusko chce příští rok věnovat rekordní výdaje na válečné účely. "Máme se na co těšit," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.