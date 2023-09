Dcera Milady Horákové: Že někomu chybí komunismus? Mám jedinou otázku, pak znejistí

"Máma mi radila, abych byla vždy poctivá. A vše, co dělám, jsem dělala s plným nasazením," vzpomíná na Miladu Horákovou její dcera Jana Kánská. Už přes půl století žije v Americe, do Česka se ale pravidelně vrací a cítí se tu jako doma. Každý den čte na internetu české noviny a s velkým zájmem sleduje i dění v USA. "Teď se zdá, že si lidé opravdu váží demokracie," říká o současném Česku.

"Kdyby poslední prezidentská volba dopadla jinak, možná by demokracie byla v ohrožení," hodnotí současnou politickou situaci v Česku dcera právničky a političky Milady Horákové, která byla zavražděna komunistickým režimem.

Podle Jany Kánské by její matce bylo na dnešním světě líto snad jen to, jak se lidi "hašteří". "Je to v Česku i v Americe. Opozice si vždy musí na vládnoucí skupině najít něco, aby se vymezila a získala na popularitě. A je to normální," vysvětluje.

Kánská v rozhovoru vzpomíná na dobu, kdy její rodinu zatklo gestapo a později i komunisté. Pamatuje si i na období, kdy její otec s matkou přemýšleli o emigraci.

"Pořád o tom uvažovali. Ale máma měla za úkol od členů vlády, kteří už v tu dobu odešli do zahraničí, aby tady zůstala, jak dlouho to půjde, a informovala o tom, jak se tady vyvíjí situace. Byla velmi odpovědná a svoje sliby vždycky plnila. Pořád si myslela, že je to v pořádku, ale najednou to přestalo být v pořádku," popisuje Kánská v rozhovoru.

Žena, která po vraždě své matky a emigraci otce žila pod drobnohledem a útlakem totalitního komunistického režimu, podle svých slov vůči světu žádnou zášť necítí.

"Mě by obtěžovalo být naštvaná na celý svět," říká Kánská. To, že někteří lidé na komunistický režim vzpomínají s nostalgií, si vysvětluje tak, že člověk z paměti vymaže strašnou spoustu nepříjemných věcí. "Vždycky bych se každého zeptala na takové ty jednoduché materiální věci. Otázka na to, jestli má člověk něčeho méně teď, než měl tehdy, každého vždycky znejistí," dodává.

