Šance byla 1:2000, uspěl a může být druhým Čechem ve vesmíru. Blíží se to, věří pilot

Zvládání stresu, znalost cizích jazyků nebo úspěšnost v dosavadní kariéře. To je podle vojenského pilota a možná prvního českého astronauta Aleše Svobody jen část předpokladů pro to, aby člověk uspěl mezi konkurencí a mohl se ucházet o místo na letu do vesmíru. "Rád bych se podíval na Měsíc, ale spokojím se i s oběžnou dráhou," říká muž, který už jednu šanci na vesmírnou cestu měl.

29:34 Spotlight Aktuálně.cz - Aleš Svoboda | Video: Tým Spotlight