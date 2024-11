Honzejk o Fialově "zoufalé snaze": A bude to horší, možná brzy zatančí na TikToku

"Jestli bude Petr Fiala tančit na TikToku? Klidně se toho můžeme dočkat. Jak se budou blížit volby, bude vzrůstat zoufalství a panika v řadách koalice Spolu," říká o proměně marketingové strategie premiéra komentátor HN Petr Honzejk. Co lidé věří Andreji Babišovi nebo Aleně Schillerové, u Fialy podle něj platit nemusí. "Bude to spíš vypadat jako zoufalá snaha to na poslední chvíli urvat," tvrdí.

30:26 Spotlight Aktuálně.cz - Petr Honzejk | Video: Tým Spotlight