Bartoš o krachu digitalizace: Vybrané firmy si brousily zuby. Měli jsme být ostřejší

"Lituju, že jsme v nějaký moment nebyli ostřejší, ale jsme hodní lidé. Když něco slíbím, tak se to snažím dodržet a neměním to," říká o pirátském angažmá ve vládě exministr pro digitalizaci Ivan Bartoš. Za chyby v procesu digitalizace se prý omluvil, teď ale nechápe, proč se na její další vývoj bude čekat do roku 2028. "Tři roky? Tak dlouho jsem nebyl ani na resortu místního rozvoje," tvrdí.

32:31 Spotlight Aktuálně.cz - Ivan Bartoš | Video: Tým Spotlight