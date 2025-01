Poradce dlouhověkosti: Prodloužit život jde i o 20 let. Nemusíte moc, přehánění škodí

"Život si můžu prodloužit dost podstatně. Není to jenom vliv prostředí nebo genů, je to vždycky kombinace. Ale určitě je nesporné, že si můžu prodloužit život o třeba 20 až 30 let a může se to podařit i jenom skrze faktory životního stylu," říká výživový a longevity poradce František Knobloch. Varuje ale, že kdo s novým rokem dramaticky životní styl změní, může si i uškodit.

35:57 Spotlight Aktuálně.cz - František Knobloch | Video: Tým Spotlight