Špinar: Muži se za sex se mnou stydí. Čekám na někoho, kdo bude mít sakra koule

"Je nesmysl, že by někdo podstupoval tranzici, protože je to 'trend'. Jde o dlouhodobý proces a nedokážu si představit, že by někdo dva roky předstíral, aby pak by řekl: 'Joke'," vysvětluje divadelní režisérka Daniela Špinar. Podle ní tranzice rapidně nevzrostly, jak tvrdí někteří lidé. “Vždycky je nárůst něčeho, co bylo dlouho potlačované. Je to jako kdysi s leváky, kteří se přeučovali," dodává.

Podle ní být trans osobou není volba. "Žádný člověk by si nevybral těžší cestu, kdyby opravdu nemusel. Já jsem to třeba zvažovala opravdu těch 40 let. Když to člověk udělá, zápasí i s tím, jestli to unese. Ta společnost na něj tlačí, on jako trans člověk je katalyzátor emocí a názorů. Je chodící rozbuška, proto se trans lidé snaží splynout s davem a být co nejvíc tím druhým pohlavím," popisuje divadelní režisérka.

Trans lidé jsou hodně vidět, protože jsou podle Daniely Špinar zpolitizovaným tématem. "Politika funguje tak, že vy potřebujete najít nějaký slabý článek, na který se chytí většinová společnost, a ten ukamenujete. Po uprchlících to jsou trans lidi, hlavně trans ženy, protože jde prostě o muže v šatech, když to řeknu takhle banálně," vysvětluje.

Divadelní režisérka říká, že hlavní roli u vnímání trans lidí ve společnosti hraje strach. "Lidé se bojí toho, že se uvolňují mravy, rozpadají se normy. Někteří křičí, že se přestaneme rozmnožovat. Myslím si, že u nich opravdu panuje strach, že vymřeme nebo že je něco jako nesmyslně módní, ale tak to není," uvádí.

"Já bych o sobě nepotřebovala mluvit jako o trans ženě, kdyby to nebyl neustále problém a nebyla by bariéra ve společnosti. Být trans je nějaké stigma, je to až znaménko hanby, bych řekla," doplňuje.

Pro trans lidi je mnohem těžší sehnat si dlouhodobého partnera, zároveň "sexuální poptávka" po trans ženách je obrovská. "Heterosexuální muži, i třeba s rodinami, touží mít tento zážitek. Nejhorší ale je, že se za to stydí. Byli by společností stigmatizováni stejně jako já. Jsem pro ně teda jen 'dirty pleasure', 'secret', jsem buď odevzdaná napospas jejich sexuálním experimentům, anebo budu čekat na někoho, kdo opravdu bude stát za to a kdo bude mít sakra koule na to, mít se mnou vztah," uzavírá.

