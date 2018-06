Soutěžte se Sazkou a vyhrajte PIN kódy paysafecard v hodnotě 30 000 Kč

Společnost Sazka je největší a nejdostupnější prodejní sítí paysafecard v ČR. Nyní si pro své zákazníky připravila speciální soutěž o 100 PIN kódů za desítky tisíc korun. Při nákupu PIN kódu paysafecard na prodejním místě Sazky máte jedinečnou možnost získat kredit na své online nákupy a platby.

Do soutěže se můžete zapojit až do 15. 7. 2018.

Předplacenou kartu paysafecard lze zakoupit na prodejním místě Sazky, kterých je 5 800 po celé České republice. Zákazník, který zakoupí svůj PIN kód do předposlední červencové neděle, se zodpovězením soutěžní otázky na www.paysafecard.comcz/sazka2018 zapojí do soutěže o 100 PIN kódů, každý v hodnotě 300 Kč. Soutěžte se Sazkou a vyhrajte až 30 000 Kč na své online nákupy!



Najděte nejbližší prodejní místo SAZKA, kupte PIN paysafecard a zapojte se do soutěže!

Plaťte online s paysafecard

PIN kód paysafecard si můžete pořídit v hodnotě 100 Kč, 300 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč. Právě tento PIN kód, je jediným údajem vyplňovaným při placení na internetu. S paysafecard lze platit již ve více než 1 000 podporovaných e-shopech, které nabízejí hry, zábavu, hudbu a filmy.