Soumrak nad Humlem ve sněmovně. Na kandidátku ČSSD se nejspíš vůbec nedostane

Sociální demokraté v pátek rozhodnou o kandidátkách v dalších dvou krajích. Zatímco na Pardubicku se žádné překvapení nečeká, ve středních Čechách se strana možná zbaví dalšího "nepohodlného" poslance. Podle informací Aktuálně.cz se na kandidátku do podzimních voleb vůbec nedostane poslanec Stanislav Huml.

Praha - Svou sněmovní kariéru nejspíš po podzimních volbách ukončí další známý sociálnědemokratický poslanec. Po Marii Benešové, která se nedostala na ústeckou kandidátku, a poslanci Jeronýmu Tejcovi, který minulý týden oznámil, že už nebude kandidovat, čekají poslední měsíce v dolní komoře možná i poslance Stanislava Humla.

Jeho domovská středočeská buňka bude o nominacích na volební listinu rozhodovat v pátek. A Humlovy šance na volitelné místo nejsou nijak velké. "Slyšel jsem, že se na kandidátku možná nedostanu vůbec," přiznal Aktuálně.cz Huml. Víc ale nechtěl spekulovat. "Mám nominaci z okresu a uvidíme, jak dopadne krajský výbor," dodal.

Hlasy zevnitř středočeské buňky ale Humlovy obavy potvrzují. "Je to pravděpodobné," řeklo Aktuálně.cz několik zdrojů blízkých středočeskému vedení strany. Jedničkou na krajské kandidátce tu má být šéf sněmovny Jan Hamáček. Z druhého místa se pak o mandát bude nejspíš ucházet ministryně školství Kateřina Valachová.

Huml je v poslaneckém klubu sociálních demokratů považovaný za "neřízenou střelu". Loni v létě třeba na svém facebookovém profilu sdílel video popírající holokaust. V roce 2014 zase volal v rozhovoru pro Parlamentní listy po trestání lidí, kteří urážejí prezidenta. "V případě urážek veřejných činitelů nepovažuji za správné, že jsou vůbec povolené. Myslím, že by to mělo být klasifikováno jako urážka hlavy státu, která bude nějakým způsobem postižitelná. Měla by být možnost to zakázat a například i z internetu vymazat," řekl Stanislav Huml.

Ve sněmovně je Stanislav Huml už od roku 2010, tehdy byl ale zvolený jako nezávislý na kandidátce Věcí veřejných. Do ČSSD vstoupil v lednu 2012. Před revolucí pracoval u SNB a byl v komunistické straně.

Sobotkovi ubývají soupeři

Pokud se Huml skutečně na kandidátku pro podzimní volby nedostane, zařadí se mezi známé tváře ČSSD, které budou ve sněmovně chybět. Některých dalších "nepohodlných" poslanců se stávající, celostátním sjezdem potvrzené vedení ČSSD zbavilo, jiní sami odešli kvůli vnitrostranickým sporům.

Nejprve ohlásil konec politické kariéry minulý týden nejhlasitější kritik premiéra Sobotky Jeroným Tejc. Kvůli nesouhlasu s dalšími jmény na kandidátce pak odmítl post jedničky v Praze ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Na kandidátku se nedostala ani bývalá nejvyšší státní zástupkyně, ministryně a rovněž velká kritička hlavního názorového křídla ČSSD Marie Benešová, která Lidovým novinám řekla, že v politice končí.

A nejistou budoucnost má i dosud úspěšný jihočeský hejtman Jiří Zimola. Tomu hrozí pád kvůli napojení na manažera krajských nemocnic Martina Bláhu. Jeho kamarád a zároveň podřízený s platem sedm milionů korun ročně Zimolovi staví chatu. Když to vyšlo najevo, Zimola připustil, že by mohl v čele kraje skončit. Skandál navíc ohrožuje i jeho předpoklad, že ho voliči pomocí preferenčních hlasů dostanou do sněmovny z posledního místa kandidátky.

