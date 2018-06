Poslanci ČSSD koaliční smlouvu podepisovali jen neradi. Vadí jim, že Babiš nepodpořil Pocheho

Už na samotném začátku vládnutí hnutí ANO a sociální demokracie panují rozpory, které nevěstí pro kabinet Andreje Babiše nic dobrého. Hlavní spory se nyní točí kolem Miroslava Pocheho.

Praha - Od středečního dopoledne patří poslanci hnutí ANO a sociální demokracie do jednoho vládního tábora, to ovšem platí jen na papíře. Ve skutečnosti mezi nimi existují hluboké rozpory a někteří zákonodárci ČSSD podepisovali koaliční smlouvu jen s velkým přemáháním.

"Nakonec jsem ji podepsal, ale jsem přesvědčený, že premiér Andrej Babiš musí podat kompetenční žalobu na prezidenta kvůli tomu, že nechtěl jmenovat ministrem zahraničí našeho kandidáta," říkal v kuloárech sněmovny poslanec ČSSD Ondřej Veselý. Podobně reagovali i někteří další, včetně předsedy klubu Jana Chvojky, který podpisy pod smlouvou shromažďoval. Do středečního rána jich měl čtrnáct, chyběl mu pouze Tomáš Hanzel, který je v zahraničí.

Srovnání patnácti poslanců ČSSD se 78členným klubem ANO ukazuje, jak velkou má v koalici hnutí Andreje Babiše převahu. Tento nepoměr jako by byl cítit i v přístupu k problému jménem Miroslav Poche. Tedy k tomu, že prezident Zeman odmítl jmenovat člena vlády, kterého mu premiér navrhl. Babiš přesto odmítá na prezidenta podat takzvanou kompetenční žalobu, kdy by o jmenování kandidáta mohl rozhodnout Ústavní soud.

"Nevidím k tomu důvod," prohlásil Babiš, který dělá všechno pro to, aby se Zemanem vycházel co nejlépe. Podle toho vypadala i jeho "snaha" mít ve vládě kandidáta ČSSD Pocheho. Jak sám přiznal, Pocheho prezidentovi navrhl z formálních důvodů, protože se k tomu zavázal v dohodě s ČSSD. Víc pro prosazení možného člena své vlády neudělal.

Hlavně už musí vzniknout vláda, tvrdí Hamáček

Sociální demokraté se kvůli celé věci střetli na úterním jednání svého grémia, ale nakonec převážil pohled předsedy Jana Hamáčka. Podle něj je především nutné vyčkat, co bude po Pocheho nejmenování následovat. "Nepovažuji za správné spěchat se žalobou," řekl Hamáček.

Z jeho vyjádření je patrné, že upřednostňuje vznik vlády a její rozjezd. Vysvětluje to tím, že lidé jsou už z politických tahanic unavení a mohou to dávat stále více najevo nedůvěrou k politikům. "Co by přinesla žaloba na prezidenta? Jen a jen další spory," tvrdí šéf ČSSD a chystá se na to, že kromě vnitra povede i zahraničí.

Někteří sociální demokraté ale takový postup považují za slabost. První hlasování ve sněmovně ukážou, zda ČSSD a ANO budou skutečně úzce spolupracovat, navíc stále není jasné, jak se zachovají komunisté. Z jejich dřívějšího chování je ale zřejmé, že budou vládu napínat do poslední chvíle před hlasováním o důvěře. Pokud komunisté vládě nepomohou, důvěru nezíská.