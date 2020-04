Škoda Auto dodá vnitru Kodiaqy za více než miliardu korun, levnější Hyundai odstoupil

Automobilka Škoda Auto dodá státním organizacím spadajícím pod ministerstvo vnitra během tří let nová vozidla Škoda Kodiaq v hodnotě až 1,163 miliardy korun. Celkem má jít až o 1853 automobilů. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v registru smluv, upozornil server zdopravy.cz. Podle něj Škoda Auto v soutěži porazila společnost Hyundai, který nabídl nižší cenu, ale nakonec ze soutěže odstoupil.

Podle údajů ve smlouvě půjde o vozidla Škoda Kodiaq ve výbavě Ambition TOP v různých motorizacích, vždy s pohonem všech čtyř kol a dvoulitrovým motorem. Ceny za jednotlivé typy vozidel jsou ve smlouvě anonymizovány, v průměru činí cena jednoho vozu 477 000 Kč bez DPH, uvedl web zdopravy.cz.

Stát v soutěži poptával celkem 1853 vozidel různých pohonů a stupně výbav, jako strop určil hodnotu 1,163 miliardy korun bez DPH. Škoda Auto nabídla za tento balík cenu 885 milionů korun, může tak dodat státu v případě jeho zájmu více vozidel. Rámcová smlouva zároveň nezavazuje stát k odebrání všech vozidel.

Auta v běžném komerčním provedení mohou získat například krajská policejní ředitelství, Hasičský záchranný sbor, Policejní akademie či archivy. V seznamu je celkem 61 organizací, pro které ministerstvo vnitra tuto smlouvu vysoutěžilo.

Ministerstvo vnitra má s automobilkou Škoda Auto uzavřeny i další smlouvy na dodávku vozů. Například letos v lednu podepsalo smlouvu na 1441 vozidel v hodnotě více něž 405 milionů korun, v tomto případě jde o vozidla Scala, Fabia a Fabia Combi. I v tomto případě vnitro vypsalo zakázku za desítky státních organizací, mimo jiné také za hasiče nebo Národní archiv.

Škoda Auto se také podílí na obměně vozového parku Policie ČR. Ministr vnitra Jan Hamáček loni na podzim oznámil, že policisté a hasiči dostanou přes 2000 nových vozů. Představil tehdy nové vozy Octavia Combi pro prvosledové hlídky. Smlouvu na prvních 865 vozů podepsalo ministerstvo na začátku září. Do tendru se jako jediná přihlásila Škoda Auto, a to poté, co mnohem větší výběrové řízení na policejní auta za 2,25 miliardy korun zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.