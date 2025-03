"Šéfe, přidáš mi?" Aplikace chce naučit mladé hospodařit s penězi

Finanční gramotnost mladých Čechů není lichotivá. Víc než čtvrtina lidí ve věku od 15 do 25 let míní, že se nedostatečně orientuje ve svých financích, ukázal průzkum agentury Ipsos. A až třetina mladých se necítí být dostatečně připravených na dospělý život z hlediska finančního hospodaření. Právě to se rozhodla řešit Nadace České spořitelny svojí inovativní vzdělávací platformou Skoala.

Digitální platforma přináší podle jejích tvůrců komplexní vzdělávací řešení pro základní a střední školy. Obsahuje více než sto hodin výukových materiálů, které pokrývají všechny klíčové oblasti finanční gramotnosti - od základního hospodaření s kapesným pro nejmladší žáky až po investice a veřejné finance pro středoškoláky. "Věříme, že intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí Skoaly významně usnadní učitelům výuku i složitějších témat finanční gramotnosti. Naším cílem je dostat platformu minimálně na dva tisíce škol v Česku," uvedla Dana Brandenburg, ředitelka Nadace České spořitelny. Co obsahuje aplikace Skoala Ucelený vzdělávací obsah

Interaktivní prvky: hry, kvízy a projekty přizpůsobené věku žáků a studentů

Flexibilita: učitelé si mohou přizpůsobit obsah na míru

Praktické scénáře: reklamace zboží, marketingové triky, správa osobního rozpočtu

Podpora projektové výuky - učitelé mohou sdílet materiály napříč předměty Podle Karla Minaříka, ředitele ZŠ Partyzánská v České Lípě, získají učitelé skrze platformu Skoala promyšlenou strukturu výuky, konkrétní výukové materiály a jednoduché gamifikační prvky, které pomohou studenty zapojit do výuky a připravit je do života. "Učitel často denně odučí až osm hodin denně a potřebuje se jednoduše dostat k podkladům. Díky této aplikaci mi odpadlo zdlouhavé 'googlení' před každou hodinou o finanční gramotnosti," tvrdí Karel Minařík, ředitel základní školy v České Lípě. Související Stres z peněz ovládá generaci Z. Mladí lidé hledají nové cesty ke stabilitě Výuka zanedbává finanční témata Data z průzkumu Ipsos ukazují, že 26 procent mladých Čechů se neorientuje ve svých financích a více než polovina z nich by uvítala praktičtější výuku. Mnoho škol se finančním tématům věnuje pouze okrajově či jen v rámci jednorázových přednášek. Chybí jednotná metodika a systematická podpora učitelů. Právě tyto mezery a nedostatky si tvůrci Skoaly přejí vyplnit. Co obsahuje aplikace Skoala Ucelený vzdělávací obsah

Podpora projektové výuky - učitelé mohou sdílet materiály napříč předměty Skoala vznikala ve spolupráci se třiceti školami napříč Českem. Obsah byl konzultován s ministerstvem školství a odbornými garanty z Národního pedagogického institutu. Nadace České spořitelny zapojila i mladé žáky, kteří pomáhali s vývojem platformy. "Baví mě na tom, že to není o diktování obsahu. Je to velmi praktické. Učíme se něco z textů, něco z videí a něco z reálných příkladů," okomentoval obsah aplikace Dominik Petr, koordinátor mládežnického panelu. Související Život za cizí peníze. Během pandemie lidé zjistili, že výplatu lze získat i bez práce "Šéfe, přidáš mi?" Díky simulacím reálných situací se žáci učí spravovat osobní rozpočet, porovnávat nabídky finančních produktů nebo odhalovat klamavé marketingové strategie (Modul: Marketingové kejkle). Interaktivní prvky, jako jsou hry, soutěže a týmové projekty, pomáhají studentům, ale i jejich rodičům porozumět složitým finančním tématům hravou formou. Rodič si může například vyzkoušet interaktivní hru "Šéfe, přidáš mi?", která simuluje reálné situace z firem. Zapojit se může kdokoliv. Aplikace je zdarma. Řada výukových modulů je určená pro širší publikum. Digitální platforma je navržena tak, aby reflektovala rámcově vzdělávací programy a přinášela aktuální a praktické poznatky do školní praxe. Nadace plánuje další rozšíření obsahu platformy a spolupráci s dalšími odborníky na vzdělávání. Zaměřit se chce na nové oblasti financí, jako je digitální ekonomika, kryptoměny a udržitelné investování.