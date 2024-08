Výroba v rafinérii u Litvínova se zastavila kvůli nálezu nevybuchlé pumy

Skupina Orlen Unipetrol zastavuje z preventivních důvodů výrobu v rafinérské části areálu v Záluží u Litvínova na Mostecku. Našla se tam nevybuchlá letecká puma z druhé světové války. Petrochemická část závodu je v provozu. Informoval o tom mluvčí skupiny Pavel Kaidl.

Mezi Mostem a Litvínovem policie uzavřela silnici, mezi městy nejezdí ani tramvaje a vlaky. Policie vpodvečer evakuovala kvůli riziku výbuchu pumy z okolí chemičky téměř 600 lidí.

Nevybuchlá puma byla podle mluvčího nalezena v odlehlé části areálu při výkopových pracích. Na místě zasahují experti Policie České republiky a příslušníci vnitropodnikového hasičského sboru i hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

"Po konzultaci s Policií České republiky jsme z preventivních důvodů dnes večer zahájili okamžité bezpečné odstavování všech výrobních a energetických jednotek rafinérské části výrobního areálu," uvedl Kaidl. Výroba je v této části až do odvolání zastavena a do této části areálu mají přístup pouze vybraní zaměstnanci. Petrochemická část závodu a přilehlá čerpací stanice prozatím zůstávají v provozu.

Z důvodu zastavení výroby v rafinérii může být přebytečná produkce spalována na bezpečnostních hořácích. "Za vzniklá omezení a audiovizuální efekty spojené s touto mimořádnou situací se velice omlouváme," uvedl Kaidl.

Policie dnes z okolí chemičky evakuovala 582 lidí. "Dle posouzení pyrotechnika a velkému riziku výbuchu zůstane puma o váze 250 kilogramů na místě do (úterý) 27. srpna," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová. Zatím není jasné, do kdy bude uzavřena silnice I/13 a zastaven provoz tramvajové a železniční dopravy mezi oběma městy. "Uzávěra bude platit minimálně do doby, než budou zmíněné výrobní jednotky bezpečně odstaveny," uvedl Kaidl.

Litvínov na facebooku doporučil občanům použít objízdnou trasu přes Louku u Litvínova Braňany směr Most nebo přes Horní Jiřetín.

Město Litvínov předalo zprávy občanům o mimořádné situaci prostřednictvím informačního systému Munipolis. "Jediné, co nás zatím omezuje, je doprava mezi městy. Není to nic příjemného, ale je lepší udělat preventivní kroky a předejít tak možným závažnějším důsledkům," řekla litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO).

Na Mostecku se nevybuchlá munice z druhé světové války v minulosti našla opakovaně. Přímo v areálu chemičky v květnu 2021 to byla letecká puma. Z areálu se tehdy muselo evakuovat 5400 lidí a krátce byla uzavřena i silnice mezi Mostem a Litvínovem. Pyrotechnik tehdy nevybuchlou leteckou pumu o váze 250 kilogramů zneškodnil, aby nenastal výbuch, a poté ji odvezli mimo areál k řízené likvidaci.